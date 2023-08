Großaitingen

vor 48 Min.

Der Bikepark in Großaitingen nimmt Gestalt an

Plus Die Gemeinde stellt das Grundstück zur Verfügung und unterstützt die Initiative der Jugendlichen. Was für kleinere Kinder geboten sein soll.

Von Hieronymus Schneider

Der Wunsch etlicher Jugendlicher geht in Großaitingen in Erfüllung. Die lang ersehnte Bike- und Skate-Strecke ist in ihren Grundformen schon erkennbar. Sie entsteht an der Straße „An den Sportplätzen“ am Wertachufer neben dem Bolzplatz. Die Gemeinde hat das Grundstück zur Verfügung gestellt und die Erdbewegungen durch den Bauhof und den Baggerbetrieb Morhart veranlasst. Die Pläne für die Bahn mit Wellen, Sprüngen und Steilkurven in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden haben die Jugendlichen selber erstellt.

Sie hatten im Dezember 2022 eine Anfrage mit 31 Unterschriften an die Gemeinde gerichtet, ob eine derartige Anlage auf öffentlichem Grund möglich wäre. Vorausgegangen war, dass sich die jugendlichen Biker im nahen Gemeindeauwald unerlaubt Strecken und Trails angelegt hatten. Bürgermeister Erwin Goßner wies sie darauf hin, dass dies nicht zulässig ist und bot ihnen die Hilfe der Gemeinde bei der Suche nach Lösungen an.

