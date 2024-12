Der Tyrann von Schnatterbeck wird gezähmt

Heitere Stunden erlebten die rund 300 Theaterbesucher bei der Premiere der Komödie „Tyrann von Schnatterbeck“ des Katholischen Burschenvereins und der Mädchenjugend. Die Spielleitung übernahmen Johanna Heiß und Christoph Wagner, der auch als Akteur auf der Bühne glänzte. Bereits nach der Aufführung des Vorjahrs waren Elisabeth Gruber und Klaus Wiedemann als langjährige und bewährte Theaterleitung verabschiedet worden.

Auch Michael Keller gab seinen Abschied als aktiver Darsteller auf der Bühne bekannt. Neu ins Team der Laienschauspieler kamen Tim Mayer mit seiner ersten Rolle und Klara Kienle als Souffleuse. Die Hauptrollen in dem Dreiakter von Fred Bosch spielten die bühnenerfahrenen Alois Echter als Kaspar Schnatterbeck und Ingrid Ruf als dessen Ehefrau. Echter überzeugte in der Rolle des cholerischen Herrschers auf dem Bauernhof, der nicht nur seine Frau, sondern auch die Kinder Stefan (gespielt von Louis Riedelsheimer) und Nanni (Madeleine Riedelsheimer) schikaniert.

Auch die von Emilia Lehle pfiffig interpretierte Magd Urschl hat unter ihm zu leiden. Diese drei jungen Schauspieler gehören nun auch schon seit drei Jahren zum Ensemble und wachsen in immer größere Rollen hinein. Als es die Familie mit dem Tyrannen schier nicht mehr aushält, kommt dessen Bruder Hans zu Besuch. Zu ihm hat Kaspar kein gutes Verhältnis. In dieser dritten Hauptrolle heckt der Spielleiter Christoph Wagner einen Plan aus. Die von Kaspar Geknechteten handeln nun nach ihrem Gutdünken und behaupten, dass er das so angeschafft hätte.

Viele neue Gesichter beim Theater in Großaitingen

Schnatterbeck zweifelt langsam an seinem Verstand und zieht den Landarzt Dr. Kropfschneider (dargestellt von Maximilian Geiger) ins Vertrauen. Auch mit dessen Ratschlägen wird der Tyrann allmählich gezähmt, doch die schwierigste Hürde steht noch bevor. Denn Tim Mayer offenbart sich in seiner Debutrolle als der Liebhaber Florian der Tochter Nanni. Und mit dessen Vater ist Kaspar Schnatterbeck seit Jahren verfeindet. Wie es ausgeht, können die Besucher in weiteren sieben Vorstellungen bis zum 5. Januar erleben.

Für die gelungenen Theaterabende sorgen auch die Souffleuse Klara Kienle und die Maskenbildnerinnen Teresa Bachmaier und Hannah Geldhauser, sowie rund 90 Helferinnen und Helfer vom Bühnenbau bis zur Versorgung der Gäste mit Speis und Trank. In den Pausen werden kalte und warme Brotzeiten, Würstl und Salate serviert. Für die weiteren Aufführungen am Samstag, 28. Dezember, und Montag, 30. Dezember, sowie nach Neujahr von Donnerstag bis Sonntag, 2. bis 5. Januar, können noch Restkarten erworben werden. Unter der Nummer 0178/6293625 täglich von 19 bis 20 Uhr, außer am 31. Dezember. Mehr als 2000 Karten wurden bereits verkauft oder bestellt. Alle Vorstellungen in der Großaitinger Mehrzweckhalle am Schächerweg beginnen um 20 Uhr, der Saal wird um 18.45 Uhr geöffnet.