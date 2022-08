Die Großaitinger Grünen haben ihre Spitze gewählt

Vorstandswahlen im Grünen-Ortsverband Großaitingen: Ulrike Renner und Marwin Hillenbrand im Amt bestätigt.

Beim Ortsverband Großaitingen der Grünen wurde der Vorstand nach zwei Jahren turnusgemäß neu gewählt.

Die beiden Vorsitzenden Ulrike Renner und Marwin Hillenbrand wurden einstimmig im Amt bestätigt. Horst Pamin wird weiterhin als Schriftführer fungieren. Neu als Beisitzerin wurde Bettina Pamin gewählt. Die Wahl leitete der Kreissprecher von Bündnis 90/Die Grünen Felix Senner. In den kommenden beiden Jahren, in denen auch die Landtagswahl 2023 ansteht, möchte der Ortsverband weiter wachsen, wie Ulrike Renner als Ziel ausgibt: „Wir möchten noch mehr Bürgerinnen und Bürger vor Ort für die Gestaltungsmöglichkeiten in der Kommunalpolitik begeistern und weitere Mitglieder für unseren Ortsverband dazugewinnen“.

Für den Ort anpacken

Großaitingen stehe in den kommenden Jahren vor zahlreichen Herausforderungen. Neben der Thematik des Vakuumkanals werden die ausreichende Anzahl an Plätzen für die Kinderbetreuung sowie der ab 2026 geltende Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung an Grundschulen zentrale Herausforderungen sein. „Wir möchten mit anpacken und unseren Beitrag dazu leisten. Jetzt heißt es, die anstehenden Aufgaben gemeinsam anzupacken und mehr in und für Großaitingen zu gestalten“, appellierte der im Amt bestätigte Vorsitzende und Kreisrat Marwin Hillenbrand.

Lesen Sie dazu auch