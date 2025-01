Die Höhlenkrippe steht noch bis Lichtmess

Diese besondere Krippe im Großaitinger Schanzweg 17 steht wie die Krippen in den Kirchen noch bis zum Tag Maria Lichtmess am 2. Februar. Damit endet die Weihnachtszeit 40 Tage nach Weihnachten mit der in der Bibel bezeugten „Darstellung Jesu im Tempel von Jerusalem“. Hans Hutter hat die Höhlenkrippe vor zehn Jahren selbst aus Tuffsteinen gebaut und präsentiert sie jedes Jahr von Advent bis Lichtmess im Eingangsbereich seines Hauses zur Besichtigung und lädt die Besucher zu einem stillen Gebet ein. (rony)

Hieronymus Schneider Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lichtmess Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krippe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis