Die Luftpistolen- und Luftgewehr-Sieger

Bei den Auflageschützen waren Gaumeisterschaft 2025 des Schützengau Lech-Wertach 52 Teilnehmer mit dem Luftgewehr gemeldet. Darunter zehn Damen. Bei der Pistole meldeten sich sechs Starter. Die Senioren werden in sechs Altersklassen eingeteilt Die beiden Klassen Senioren I und II mussten im Stehen starten. Teilnehmer ab den Senioren III (66 Jahre) durften einen Hocker zu Hilfe nehmen. Die ältesten Teilnehmer starteten in der Klasse Senioren VI (81 Jahre und älter). Die Wertung erfolgte bei allen Altersklassen in der Zehntel-Wertung.

Senioren I: Hermann Högg, Altschützen Mickhausen, 310,3 Ringe. Senioren II: Gerhard Walliser, Brunnenschützen Königsbrunn, 309,4 Ringe. Senioren III: Eduard Schütz, SG Schwabegg, 311,4 Ringe. Senioren IV: Günter Lindhammer, Brunnenschützen Königsbrunn, 315,3 Ringe. Senioren V: Johann Striegel, Tell Tronetshofen-Willmatshofen, 311,9 Ringe. Senioren VI: Rudolf Schubert, Brunnenschützen Königsbrunn, 309,7 Ringe. Seniorinnen I: Alexandra Wolf, Brunnenschützen Königsbrunn, 309,0 Ringe. Seniorinnen III: Eva Bauer, Brunnenschützen Königsbrunn, 294,0 Ringe. Seniorinnen IV: Brigitte Missbichler, Brunnenschützen Königsbrunn, 311,1 Ringe. Seniorinnen V: Marianne Lehmeyer, Brunnenschützen Königsbrunn, 312,2 Ringe.

Bei den Mannschaften werden die Mannschaften von den Senioren I + II zusammengefasst. Hier setzten sich die Brunnenschützen Königsbrunn mit 928,6 Ringen vor den Altschützen Mickhausen mit 927,4 Ringen durch. Bei den Klassen III – VI siegten ebenfalls die Brunnenschützen Königsbrunn mit 936,0 Ringen vor Tell Tronetshofen-Willmatshofen mit 928,5 Ringen Bei den Startern mit der Luftpistole war Heinrich Mehr von den Auerhahnschützen Reinhartshausen mit 308,8 Ringen am treffsichersten.