Die Neue im Großaitinger Gemeinderat    

In der jüngsten Gemeinderatsitzung wurde Karen Lohner als Gemeinderätin von Bürgermeister Erwin Goßner vereidigt. Sie rückt als Listennachfolgerin auf dem Wahlvorschlag der SPD für Özün Keskin nach, welche ihr Mandat wegen Wohnortwechsel niedergelegt hat. Die 58-jährige Karen Lohner ist parteilos, als gelernte Krankenschwester leitet sie den Ambulanten Pflegedienst in der Roggenstraße. Sie ist in Schwabmünchen aufgewachsen und wohnt seit 2008 in Großaitingen. Im Gemeinderat übernimmt Karen Lohner auch die Sitze im Rechnungsprüfungs- und Kultur-/Sozialausschuss, sowie die Vertretung ihrer Fraktionskollegin Marianne Stellinger in der Gemeinschaftsversammlung und den Ausschüssen für Bau- und Umwelt und Haupt- und Finanzen. Zudem erklärte sie sich bereit, das Amt „Beauftragte für die Belange von Behinderten“ zu übernehmen.

Die neue Kinderkrippe wird gelb in Großaitingen

Für den Neubau der Kinderkrippe bei der Tagesstätte St. Nikolaus legten die Architekten Thomas Glogger und Claudia Müller vom Büro 3+Architekten das Farb- und Materialkonzept vor. Demnach werden die Eingangsbereiche des eingeschossigen Gebäudes mit Pultdach in unterschiedlichen Gelbtönen gestaltet, die sich dann auch in den Gruppenräumen, Garderoben und Sanitärbereichen zur Orientierung fortsetzen. Nach Freigabe der Entwurfsplanung erfolgt die Kostenberechnung und im Juli die Ausschreibung der Gewerke. Der Bau darf erst nach Erteilung der Förderzusage begonnen werden. Laut Thomas Glogger könne damit etwa im Dezember gerechnet werden. Der Gemeinderat stimmte dem Konzept zu und ermächtigte den Bau- und Umweltausschuss zur Erteilung der Freigabe.

Klimaziele können nur durch Windkraft erfüllt werden

Der vom Begegnungsland und der Integrierten ländlichen Entwicklung (ILE) Lech-Wertach für seine 17 Mitgliedsgemeinden in Auftrag gegebene Energienutzungsplan mit Kommunaler Wärmeplanung wurde von Roland Schipf vom bifa-Umweltinstitut vorgestellt. In Großaitingen werde der Wohnwärmebedarf von etwas mehr als 50.000 Megawattstunden (MWh) pro Jahr überwiegend durch Öl-, Erdgas- und Holzheizungen und noch zu einem geringen Teil durch Wärmepumpen gedeckt. Das Potenzial zur Stromerzeugung aus Photovoltaik (PV) auf Dächern und Freiflächen werde aktuell nur zu zehn Prozent umgesetzt. Die Großaitinger Haushalte verbrauchen 6700 und die Gewerbe- und Industriebetriebe 12.300 Megawattstunden Strom im Jahr. Neben den PV-Anlagen habe Großaitingen noch ein Potenzial durch Windkraftflächen und Wärmegewinnung durch Oberflächengewässer aus Singold und Wertach. Um den zusätzlichen Strombedarf von 172.000 MWh und die vorgegebenen Klimaziele bis 2040 zu erfüllen, müssten im Gebiet des Begegnungslands Lech- Wertach 40 Windkraftanlagen und 410 Hektar PV-Freiflächenanlagen geschaffen, sowie 35 Prozent der Dachflächen mit PV belegt werden. Eine Chance zur Wärmegewinnung bestehe durch die Erforschung der Tiefengeothermie im Bereich von Großaitingen bis Landsberg. Diese könne aber nur durch den Ausbau von Wärmenetzen in die Gemeinden gebracht werden.

Die Singoldschützen stellten einen Zuschussantrag für weitere Trachtenbekleidung, weil sie am Oktoberfestumzug in München teilnehmen und dort die Gemeinde repräsentieren dürfen. Der Gemeinderat beschloss einen Zuschuss in Höhe von 35 Prozent der Gesamtkosten von rund 36.000 Euro zu gewähren. Auch das 100-jährige Jubiläum des Sportvereins FSV Großaitingen wird von der Gemeinde mit einem finanziellen Beitrag unterstützt.

Zweiter Bürgermeister Klemens Hutter gab das Ergebnis der Jahresrechnung 2023 nach Prüfung mit rund 22,7 Millionen Euro bekannt. 1,1 Millionen wurden dem Verwaltungshaushalt zugeführt. Die Gemeinde hat Schulden in Höhe von rund 3,5 Millionen und Rücklagen von knapp über zwei Millionen, zuzüglich eines Überschusses von 5,3 Millionen, der ins Haushaltsjahr 2024 übertragen wurde. Die Entlastung des Bürgermeisters und des Gemeinderats wurde einstimmig erteilt. Ebenso wurde der Annahme der im Jahr 2024 eingegangenen Spenden für gemeinnützige Einrichtung von insgesamt rund 26.000 Euro zugestimmt.

Aktivvo bekommt neue Haltepunkte

Nach einem Ortstermin mit dem Augsburger Verkehrsverbund (AVV) werden weitere Haltepunkte für den Bedarfsbus Aktivvo beim Betreuten Wohnen in der Hopfenstraße, bei der Zufahrt zu den Sportanlagen, sowie bei den Schulen und in Wohngebieten vorgeschlagen.