Die Raiffeisenbank ist in Großaitingen umgezogen

Die Großaitinger Geschäftsstelle der Raiffeisenbank Bobingen eröffnet ihre neuen Räume in der Lindauer Straße.

Seit Anfang April finden die Kunden ihre Raiffeisenbank nicht mehr am Alten Markt, sondern an der Lindauer Straße mitten in der Ortsdurchfahrt. Früher war dort die Sparkasse angesiedelt, aber jetzt herrscht das Blau der Raiffeisenbank an dem Gebäude vor.

„Wir haben auch die Fenster von Rot auf Blau umlackiert“, sagte Thomas Zuber bei der Eröffnungsfeier. Der Vorstandsvorsitzende der Raiffeisenbank Bobingen bezeichnete den Umzug der Großaitinger Geschäftsstelle als Gewinn für alle Beteiligten. Dies bestätigte auch Bürgermeister Erwin Goßner, der seit 2019 Lösungen für die Raumnot der Verwaltungsgemeinschaft Großaitingen suchte. Da boten sich die Räume der Raiffeisenbank neben dem Rathaus geradezu an.

Filiale der Raiffeisenbank in Großaitingen war zu groß geworden

Diese waren der Bankfiliale ohnehin zu groß geworden, weil immer mehr Bankgeschäfte online abgewickelt und der Kundenbesuch rückläufig wurde. Die mit den Mitgliedsgemeinden gegründete Planungsgruppe hatte zunächst eine Teilung der Räume im Auge, aber dann wurde der komplette Auszug der Bank zur besten Lösung. „Nun hat die Raiffeisenbank mit der Gemeinde einen guten Mieter und der Vermieter Peter Schäfer bekommt mit uns in der Lindauer Straße auch einen verlässlichen Mieter, denn wir sind gekommen, um hier zu bleiben“, sagte Zuber. Und schließlich konnte auch die Sparkasse ihren Geldautomaten dort aufstellen, wo früher der von der Raiffeisenbank stand. „Und da darf er auch bleiben, wenn die Gemeinde dort eingezogen ist“, sagte Bürgermeister Goßner.

Die neue Geschäftsstelle der Bobinger Raiffeisenbank in Großaitingen wurde mit einer sechsstelligen Summe umgebaut. Hinter dem Empfangsraum wurden abgetrennte klimatisierte Büros für die Mitarbeiter und für Kundengespräche eingerichtet. „Allein schon der Umzug der schweren Tresore mit den Kundenschließfächern erforderte enormen baulichen und logistischen Aufwand“, sagte Zuber. Die Öffnungszeiten bleiben so wie bisher und um das Gebäude herum gibt es Parkplätze für die Kunden. Die hellen, freundlichen Räume wurden in einer kleinen Feier eröffnet und von Pfarrer Hubert Ratzinger zusammen mit Diakon Armin Pfänder eingeweiht.

Lesen Sie dazu auch