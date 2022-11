Die Raiffeisenbank zieht in Großaitingen in neue Räume

Durch den Umzug der Raiffeisenbank erhält die Gemeindeverwaltung Großaitingen mehr Platz, der dringend benötigt wird.

Seit Jahren muss die Verwaltungsgemeinschaft Großaitingen mit nicht mehr zeitgemäßen Platzverhältnissen zurechtkommen. Im Rathaus fehlen Räumlichkeiten, um bestehenden und immer neuen Aufgabenstellungen gerecht zu werden und moderne Verwaltungsabläufe umzusetzen. Die Platzreserven sind ausgereizt.

Eine gegenteilige Entwicklung beobachtet die Raiffeisenbank in Großaitingen: Im Zuge der Digitalisierung in der Bankenwelt hat sich auch das Nutzungsverhalten der Kunden in den vergangenen Jahren verändert. Die Online-Angebote der Bank erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, was mit einer geringeren Kundenfrequenz vor Ort einhergeht. Diese Entwicklung hat dazu beigetragen, dass sich der Platzbedarf für den Bankbetrieb kontinuierlich reduzierte. Durch die seit einiger Zeit, mit Ausnahme des Betriebes eines Geldautomaten, leerstehenden Räumlichkeiten der Sparkasse in Großaitingen ergibt sich nun sowohl für die Gemeindeverwaltung als auch für die Raiffeisenbank eine gute und langfristige Lösung ihrer jeweiligen Probleme.

Raiffeisenbank zieht in die bisherigen Räume der Sparkasse in Großaitingen

Die Raiffeisenbank Großaitingen wird ihren Geschäftsbetrieb in die bisherigen Räume der Sparkasse an der Lindauer Straße 13 verlegen. Die freiwerdenden Geschäftsräume im Erdgeschoss der Raiffeisenbank, Am Alten Markt 4, werden dann künftig von der Gemeindeverwaltung genutzt. So wird die Raumnot der Gemeinde erheblich gelindert und die direkte Nachbarschaft zum Rathaus erspart den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung, aber auch den Bürgerinnen und Bürgern lange Wege zwischen den verschiedenen Anlaufstellen.

Für die Raiffeisenbank ergibt sich die Möglichkeit, den Geschäftsbetrieb mit Beratung und Geldautomaten in Großaitingen langfristig und effizient fortzusetzen. Durch entsprechende Umbauarbeiten wird die Raiffeisenbank ihre neuen Räumlichkeiten modernisieren und auf ihre Bedürfnisse anpassen. Die Sparkasse in Großaitingen wird ihren Geldautomaten künftig in den bisherigen Geschäftsräumen der Raiffeisenbank betreiben.

Diese Lösung wird auch die Parkplatzsituation für die Besucher der Gemeindeverwaltung und die Patienten der Arztpraxis am Alten Markt entspannen, da für die Kunden der Raiffeisenbank auf der Südseite des bisherigen Sparkassengebäudes sechs Stellplätze zur Verfügung stehen werden. Die Kunden der Raiffeisenbank werden also die Parkplätze am Alten Markt nicht mehr nutzen.

Die Verträge zwischen der Gemeinde Großaitingen, der Raiffeisenbank Bobingen und dem Eigentümer des bisherigen Sparkassengebäudes sind unter Dach und Fach. Für die Umbauarbeiten werden mehrere Monate veranschlagt, sodass mit der Umsetzung im zweiten Quartal 2023 zu rechnen ist. Bürgermeister Erwin Gossner und die Vorstände der Raiffeisenbank Bobingen eG, Thomas Zuber und Albert Rott, zeigten sich bei der Vertragsunterschrift zuversichtlich, für beide Seiten eine langfristige und tragfähige Lösung gefunden zu haben. Die Raiffeisenbank in Großaitingen, die 1882 gegründet wurde, zieht damit wieder näher an ihre Ursprünge. Von 1958 bis 1982 war der Bankbetrieb in der Lindauer Straße 11, also direkt neben den künftigen Geschäftsräumen. (AZ)