Dieser Großaitinger hat das Herz an der richtigen Stelle

Fast 30.000 Euro hat Georg Frick (66) über Jahre an die Kartei der Not gespendet. Im Interview mit Geschäftsführer Arnd Hansen spricht er über die Gründe.

Seit den Neunziger Jahren spenden Sie. Warum?



Georg Frick: Ich stand immer auf der Sonnenseite des Lebens. Ich will etwas davon zurückgeben.

Gab es in Ihrem Leben auch einmal Schattenseiten?



Frick: Vergangenes Jahr hatte ich einen gesundheitlichen Rückschlag. Die wunderbare Medizintechnik und ein genialer Chirurg haben mir zu einem neuen Leben verholfen. Ich kann nach einer Krebserkrankung wieder voll arbeiten. Die Prognose ist exzellent.

Warum spenden Sie für die Kartei der Not?



Frick: Ich kenne das Leserhilfswerk von meiner Arbeit als Sozialpate in Augsburg. Ich komme mit den Menschen zusammen, denen die Kartei der Not hilft. Ich weiß, wie notwendig solche Hilfen sind und dass Menschen oft unverschuldet in Not geraten. Manchmal kommen Menschen nicht mit unserem System klar, oft kommt dann eine Krankheit hinzu. Wenn ich höre, dass Menschen nicht mehr wissen, wo und wie sie ihre Wäsche waschen oder sich kein Bett für ihre Kinder kaufen können, dann möchte ich diese finanzielle Not etwas lindern. Ich kann es auch mit meiner Passion als Garten- und Landschaftsbauer und Planer verbinden.

Wie geht das?



Frick: Ich versuche, generell einen gewissen Betrag auf dem Geschäftskonto zu haben. Das ist als Manövriermasse oder für Investitionen nötig. Alles, was darüber ist, wird am Ende des Jahres gespendet. Der Gartenbau ist mein Grund, warum ich jeden Morgen mit Leidenschaft aufstehe.

Diese Leidenschaft fehlt heute vielen Menschen.



Frick: Man müsste in Schulen das Fach Glück einführen, damit jeder schon früh lernt: Wer bin ich? Was bin ich? Was macht mich aus? Was sind meine Leidenschaften? Was erfüllt mich und wo will ich hin? Viele kommen je heute aus der Schule und müssen sich dann erst einmal lange orientieren.

Arnd Hansen: Einen Raum für Erfahrungen halte ich für sehr wichtig. Das kann die Schule sein und ist immer die Familie. Auch in sozialen Einrichtungen wie zum Beispiel dem Ellinor-Holland-Haus finden junge Menschen neue Möglichkeiten, die sie vorher nicht kannten.

Frick: Davon profitiert dann auch die ganze Gesellschaft. Wer seine Leidenschaft einmal gefunden hat, bekommt auch einen Blick für andere und sieht, dass es sehr viel gibt, um andere zu unterstützen.

Hansen: Herr Frick hat genau diesen Blick für Menschen, die uns brauchen. Er erkennt die Not, hat ein gutes Herz und handelt. So ist es bei vielen unserer Spender, die über viele, viele Jahre helfen. Das ist wichtig für unser Lebensgefühl, für den Zusammenhalt und damit auch für unsere Heimat.

Herr Frick, Sie haben einen ungewöhnlichen Lebensweg: Sie waren bis zum Alter von 58 Jahren bei Fujitsu-Siemens im leitenden Management. Dann erfüllten Sie sich einen Kindheitstraum und machten sich selbstständig. Sie absolvierten die Ausbildung zum Garten- und Landschaftsbauer in Freising und studierten im Fernstudium an der British Design Ecademy Gartenplanung. Neben der Arbeit in Ihrem Unternehmen sind sie Sozialpate. Was bedeutet das?



Frick: In Augsburg gibt es beim Freiwilligenzentrum in Verbindung mit dem Amt für soziale Leistungen eine Sprechstunde für Menschen, die in Not geraten sind. Oft handelt es sich um Miet- oder Stromschulden. Wir klären, wie wir helfen können. Das kann zum Beispiel ein Schreiben an den Vermieter oder der Abschluss einer Ratenvereinbarung oder in besonderen Fällen auch ein Darlehen vom Amt für soziale Leistungen sein. Manchmal geht es auch darum, einen Antrag für die Kartei der Not auszufüllen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um zu helfen.

Das klingt eigentlich nach Kleinigkeiten, die Menschen aus der Bahn werfen.



Frick: Tatsächlich sind es oft mehrere Themen, die zusammenkommen.