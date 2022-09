Dieser Großaitinger Verein setzt sich seit 90 Jahren für Frauen ein

Der Frauenbund Großaitingen wird 90 Jahre alt. Warum er 1932 gegründet wurde und welchen Zweck er heute hat.

Vor 90 Jahren wurde in Großaitingen ein Zweigverein des Katholischen Deutschen Frauenbunds (KDFB) gegründet. Dank des örtlichen Pfarrers, des KDFB Augsburg und vielen engagierten Großaitingerinnen gibt es seit 1932 in der Gemeinde einen Verein, der sich für die Rechte und Bildung der Frauen eingesetzt, ihre politische sowie soziale Stellung gestärkt und es sich zum Ziel gesetzt hat, sie „hinter dem Ofen hervorzuholen“, wie in der Vereinschronik von 1932 nachzulesen ist.

Ausflüge, Spenden und ein Willkommensgruß für Babys

Zu Gründungsbeginn bestand die Haupttätigkeit des Frauenbunds im Betreiben eines Lesekreises. Ab den 1960er-Jahren wurden nach dem Motto „Vom Ammersee bis Zillertal – der Frauenbund war überall“ sowohl eintägige als auch mehrtägige Fahrten für die Großaitinger Frauen organisiert. „Bis heute schwärmen die Teilnehmerinnen von den Ausflügen“, betont Claudia Seitz, Mitglied im Vorstand des KDFB. „Früher waren Frauen auf dem Land kaum motorisiert.

Früher traten die Großaitinger Frauen mit Kleid und Hut auf, heute zählen blaue Schals mit Broschen zu ihren Erkennungsmerkmalen. Foto: Frauenbund Großaitingen

Da waren solche Fahrten richtige Höhepunkte“, erläutert Christine Hägele, ein weiteres Mitglied aus dem Vorstandsteam. Auch das ehrenamtliche Engagement des Vereins wurde ausgeweitet. In der Vorweihnachtszeit werden bis heute Ältere und Kranke besucht und beschenkt, ein Krankenhaus-Besuchsdienst kümmert sich um das Wohl der Patienten und seit den 1990er-Jahren erhält jedes Neugeborene der Gemeinde als Willkommensgruß ein Paar gestrickte Babyschühchen. Über die vergangenen 90 Jahre hinweg wurden zudem mehrere 10.000 Euro für wohltätige Zwecke gespendet, nicht zuletzt für die Ukraine.

Was sich in den vergangenen Jahrzehnten geändert hat

Von Gründungsbeginn an bis heute haben sich das Hauptanliegen des KDFB, Frauen zu fördern, und der gemeinnützige Zweck ganz im Sinne christlicher Nächstenliebe nicht geändert. Die Kursangebote und Aufgaben unterliegen aber dem Wandel der Zeit. So wurden die seit 1991 abgehaltenen Frauenmessen zu Wortgottesfeiern umgestaltet, die ohne Priester stattfinden und durch moderne Sprache und Liedtexte eine aktuellere Form des Gottesdienstes bieten. Ebenso wurden zwei Tanzgruppen gegründet, die sich einmal die Woche zum Linedance treffen. Auch die Eltern-Kind-Gruppe wurde von der Kirche gelöst und dem Frauenbund unterstellt.

Nachwuchs zu finden, ist gar nicht so einfach

Ein ähnlicher Wandel lässt sich auch in der Struktur des Vereins und den Mitgliederzahlen erkennen. Wurde der KDFB Großaitingen anfangs von einer Vorsitzenden geführt, teilen sich heute neun Frauen die Vorstandsämter. Umfasste der Verein bei der Gründungsversammlung 24 Frauen, so erreichte er im Jahre 2000 seinen Höchststand mit 172 Mitgliedern. Heute sind 156 Frauen Teil des KDFB – mit sinkender Tendenz. „Vor allem die Missbrauchsskandale der katholischen Kirche erschweren es uns, Nachwuchs zu finden“, begründet Seitz den Mitgliederschwund. „Verstärkt wird dieses Problem zusätzlich durch die Konkurrenz mit anderen Freizeitangeboten. Außerdem fällt auf, dass die Leute heute bei ihrem Wohnort flexibel bleiben und sich deswegen nicht binden wollen“, bedauert Christine Hägele.

So wird das Jubiläum gefeiert

Trotz sinkender Mitgliederzahlen können sich noch 156 Mitglieder auf die Jubiläumsfeier zu 90 Jahren Frauenbund freuen. Der KDFB Großaitingen veranstaltet am Samstag, 24. September, einen Gottesdienst mit anschließender Feier für geladene Gäste im großen Pfarrsaal. Musikalisch wird die Messe von einem Gospelchor bestehend aus Großaitinger und Klosterlechfelder Sängerinnen und Sängern begleitet. Das Thema der Veranstaltung „Tatkraft, Ausdauer, Mut und Stärke“ soll ein Rückbezug zum Gründungsbeginn im Jahr 1932 herstellen und eine Parallele zu heute ziehen. „Vor 90 Jahren war Deutschland geprägt vom Ersten Weltkrieg, der Pandemie durch die Spanische Grippe sowie von der Weltwirtschaftskrise. Außerdem befand sich das NS-Regime im Aufwind“, erläutert Hägele. „Betrachtet man die Situation heute, so ähneln sich die Ereignisse durch den Ukraine-Krieg, die Corona-Pandemie und die Wirtschaftskrise. Deshalb möchten wir unser Jubiläum unter das Motto ,Tatkraft, Ausdauer, Mut und Stärke‘ stellen. Denn diese vier Eigenschaften brauchte man damals genauso wie heute“, erklärt Seitz.