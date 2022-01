Digital zum Formular: VG Großaitingen startet Bürger-App

Plus In einer neuen App finden sich zahlreiche Infos aus der Verwaltungsgemeinschaft Großaitingen. Auch Schäden können gemeldet und Formulare heruntergeladen werden.

Wann ist der nächste Impftermin? Wann startet die Anmeldung für den Kindergarten? Über welche Themen spricht der Gemeinderat? Auf solche Fragen finden Anwohnerinnern und Anwohner der Verwaltungsgemeinschaft Großaitingen nun schnell eine Antwort. Über eine neue Bürger-App können sie Informationen aus der Gemeinde über ihr Smartphone abrufen.