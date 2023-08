Drei weitere Meistertitel für die Singoldschützen

Die Großaitinger Singgoldschützen haben weitere Bayerische Meister in ihren Reihen. Peter Zerle und zweimal Barbara Bleicher holen Titel für den erfolgreichen Schützenverein

Nach dem Titelgewinn von Alexander Stöhr im Kleinkaliber-Liegendwettkampf, konnten nun zwei weitere Schützen drei Titel für die Singoldschützen einfahren. Barbara Bleicher gelang gleich in zwei Disziplinen der Gewinn der Bayerischen Meisterschaft und Peter Zerle komplettierte den Titelreigen mit dem ersten Platz bei den Luftpistolenschützen.

Mit deutlichem Vorsprung beim Luftgewehr

Die erfahrene Schützin Barbara Bleicher gewann in der Luftgewehr-Damenklasse II mit überzeugenden 415,2 Ringen den Titel in ihrer Altersklasse. Dabei konnte sie mit 7,2 Ringen Vorsprung auf die zweitplatzierte Verena Lacher von der FSG Römerturm Aufkirch einen deutlichen Vorsprung herausschießen. Dritte wurde Dagmar Witzgall von SG Tell Neubau mit 406,9 Ringen. Schon in der ersten 10er Serie zeigte die, im Rundenwettkampf in der Bayerliga für die Singoldschützen Großaitingen startende Barbara Bleicher mit 104,2 Ringen, das sind 10,4 Ringe pro Schuss, eine Top-Leistung. In den folgenden Serien mit 103,1 und 103,4 Ringen machte sie deutlich, dass an diesem Tag mit ihr zu rechnen ist. Mit sehr starken 104,5 Ringen in der 4. Serie brachte sie nochmal ihr ganzes Potenzial auf die Scheibe und sicherte sich souverän die Medaille zum Titelgewinn.

Auch der Wind spielt eine Rolle

Nur wenige Tage später konnte, die im Landkreis Fürstenfeldbruck wohnende Schützin, ihren zweiten Meistertitel bei der Bayerischen 2023 feiern. In der Disziplin Gewehrschießen 100m gewann sie mit 294 Ringen den Meistertitel vor Susanne Hilger (SG Fünfseenland/ 289 Ringe) und Ute Back (Treff Schimborn/ 286 Ringe). In dieser Disziplin werden 30 Schuss mit dem Kleinkalibergewehr (Kaliber 22) stehend auf die 100 Meter entfernte Scheibe geschossen. Da es sich auf der Olympiaschießanlage in München-Hochbrück um einen offenen Stand handelt, muss man bei der Schussabgabe auch auf die Windverhältnisse achten. Dabei zeigte Barbara Bleicher schon in der ersten Serie ihr ganzes Können und schoss 99 Ringe, legte nochmals 99 Ringe nach und beendete den Wettkampf mit 96 Ringen. Mit nun insgesamt 294 Ringen war der Titel gesichert.

Auch Zerle siegt deutlich

Einen weiteren Meistertitel nahm der Großaitinger Peter Zerle mit nach Hause zu den Singoldschützen. In der Disziplin Luftpistole-Herren V gewann er mit starken 365 Ringen den Titel vor Wilhelm Schertan (SV Tagolf Thalfingen/ 359 Ringe) und Josef Bornschlegl (Auerbachschützen Asenham/ 358 Ringe). Das gute Ergebnis für die Singoldschützen komplettierte Reiner Sauter mit 355 Ringen auf dem 8.Platz. Mit einer sehr konzentrierten und durchaus stabilen Leistung von 91,91,91 und 92 Ringen in der 40-Schuss Serie spielte Peter Zerle seine langjährige Erfahrung als ehemaliger Bundesligaschütze der Singoldschützen aus. Am Ende konnte er sich mit sechs Ringen relativ deutlich von der Konkurrenz absetzen und feierte einen weiteren Bayerischen Meistertitel in seiner langen Schützenkarriere.

Weitere Podestplätze für die Singoldschützen gab es auch in den Disziplinen KK-Sportpistole und Standard-Pistole. Hier konnte sich Josef Wegscheider mit 516 Ringen den dritten Platz im Einzel erkämpfen. Dabei führte er seine Mannschaft, mit den Schützen Thomas Schneider (512 Ringe, Platz 15) und Wilhelm Hämmerle 498 Ringe (nur Qualifikation) mit gesamt 1527 Ringen auf Platz acht der Mannschaftswertung. Einen zweiten Platz in der Mannschaftswertung konnten sich die Schützen Wilhelm Hämmerle (557 Ringe), Christian Prümm (544 Ringe) und Josef Wegscheider mit 529 Ringen in der Disziplin KK-Sport-Pistole in der Altersklasse Herren III mit 1630 Ringen erkämpfen. Siegreich war hier die SG 1354 Coburg mit 1551 Ringen. In der Einzelwertung belegte Josef Wegscheider den fünften Platz in seiner Altersklasse und machte damit wieder einmal deutlich dass er ein wichtiger Titelsammler für die Singoldschützen Großaitingen ist.