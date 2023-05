Großaitingen

Ein neues Leben für die alte Dorfwirtschaft im Herzen von Großaitingen

Plus Eine Geschichte mit viel Geschichte: Eine Familie saniert in Großaitingen eine alte Dorfwirtschaft und baut seniorengerechte Wohnungen ein.

Von Maximilian Czysz

In den vergangenen vier Jahren gab es Situationen, da ging Klaus und Sonja Meitinger die Energie aus. Am liebsten hätten sie sich an einen anderen Ort gewünscht. Aber nicht mehr auf ihre Baustelle. Es ist die Baustelle ihres Lebens. Seit vier Jahren planen, sanieren und bauen die Großaitinger. Das Gebäude gehört zu den ältesten des Dorfs, gelegen zwischen Kirche und Rathaus und direkt an der Hauptstraße-

Der Schwarze Adler in Großaitingen wird saniert und umgebaut: Dort entstehen neun seniorengerechte Wohnungen. Foto: Maximilian Czysz

Der älteste Teil geht wohl auf das Jahr 1497 zurück. Damals hatte Christoph Kolumbus, der eigentlich einen Seeweg nach Indien suchte, Amerika gefunden. Davon wussten die Großaitinger, die das Haus bauten, freilich nichts. Das Gebäude im Ortszentrum wurde um 1600 und nochmals um 1900 erweitert. Auffällig ist der geschweifte Giebel und das östliche Einfahrtstor. Viele Jahrzehnte war das stattliche Haus das soziale Zentrum des Dorfs: Denn im Schwarzen Adler kamen die Menschen zusammen, um zu essen und zu trinken. Dort wurden Nachrichten ausgetauscht, dort konnten Reisende ihre Pferde einstellen und übernachten.

