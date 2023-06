Großaitingen

Einbrecher dringen in Einfamilienhaus in Großaitingen ein

Unbekannte Täter sind in ein Einfamilienhaus in Großaitingen eingebrochen.

In der Nacht auf Dienstag ist in ein Einfamilienhaus in Schwabmünchen eingebrochen worden. Die Kripo Augsburg bittet um Hinweise.

Im Zeitraum von Montag, 23.30 Uhr, bis Dienstag, 6.15 Uhr, sind ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Moosstraße in Großaitingen eingedrungen. Es entstand dabei ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen. Wer etwas beobachtet hat oder Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0821/323-3810 zu melden. (AZ)

