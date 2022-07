Einbrecher schafft es in Großaitingen nicht ins Haus

An mehreren Fenstern und Türen eines Hauses in Großaitingen fanden sich Spuren eines Einbruchsversuchs. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Einbrecher hat versucht, in ein derzeit unbewohntes Haus im Föhrenweg in Großaitingen einzubrechen. Nachbarn bemerkten, dass ein Rollladen hochgezogen war und informierten die Polizei, die an mehreren Stellen an Fenstern und an der Haustüre Einbruchsspuren vermutlich von einem Schraubenzieher entdeckte.

Dem Einbrecher war es jedoch nicht gelungen, ins Haus zu kommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 750 Euro. Der Einbruchsversuch hat sich zwischen 1. und 15. Juli ereignet. Die Polizei bittet Personen, die etwas beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 08232/96060 zu melden. (AZ)