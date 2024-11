Eine Spende der Lions für Bikestrecke in Großaitingen

Eine Spende in Höhe von 2000 Euro für den weiteren Ausbau der Bikestrecke in Großaitingen hat der Lions Club Schwabmünchen-Lechfeld-Buchloe an die Jugendlichen in Langerringen übergeben. Club-Präsident Jens Achtmann bedankte sich für das große Engagement der Jugend, die in unzähligen Stunden die von einer Fachfirma vorgefertigte Strecke mit Schaufeln optimal modelliert haben. Was am Anfang mit dem Bagger relativ schnell aufgeschüttet war, wurde von den Jugendlichen in wochenlanger Handarbeit mit Schubkarren, Schaufeln und viel Schweiß in Form gebracht. Mit der Förderung vom Lions Club kann die Fahrbahn jetzt noch mit einem Rüttler verdichtet und eine feine Kiesschicht (zur besseren Rollfähigkeit und Witterungsbeständigkeit) aufgebracht werden. Zusätzlich sollen noch eine Service-Station (für kleine Reparaturen vor Ort) oder Sitzgelegenheiten angeschafft werden. Foto/Text: Lions Club

Spende Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Großaitingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Eigenleistung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis