Großes Wiedersehen bei der Geburtstagsfeier des FSV Großaitingen        

Genau am Gründungstag feierte der Fußball-Sportverein (FSV) Großaitingen seinen 100. Geburtstag im Kreise derer, die den Verein seit Jahrzehnten mit Leben erfüllen und im Ehrenamt tragen oder viele Jahre getragen haben. Der Vorsitzende Manfred Kaiser stellte bei der Begrüßung fest, dass aktuell 32 Personen in Vorstandsfunktionen und 48 Trainer und Übungsleiter in allen Abteilungen tätig sind.

