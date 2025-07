Große Geburtstagsfeier mit Gartenfest und Entenrennen

Der Musikverein Großaitingen feiert vom Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. Juli, sein jährliches Gartenfest am Musikerheim entlang des Wiesenwegs. Es ist ein weiterer Mosaikstein im Jubiläumsjahr „150 Jahre Blasmusik in Großaitingen“. Das Gartenfest wird am Freitag um 19 Uhr mit dem Bieranstich durch Bürgermeister Erwin Goßner eröffnet. Es wird wohl der letzte in seiner Amtszeit sein. Am Abend unterhält die eigene Musikkapelle des feiernden Vereins die Besucher an den Bierzelttischen entlang des Wiesenwegs. Die Bewirtung mit Getränken und Grillspezialitäten, wie den begehrten Gockeln, wird am ganzen Wochenende von den Vereinsmitgliedern selbst gestemmt. Am Samstag ab 19 Uhr gibt es den Stimmungsabend mit der Blaskapelle „Die Hurlacher“.

Das traditionelle Entenrennen ist für Sonntag geplant

Der Sonntag wird um 11 Uhr mit dem Frühschoppen bei den Klängen des Musikvereins Merching eingeläutet. Um 13 Uhr tritt die Jugend des Musikvereins Großaitingen auf die Bühne. „Brasserei&Beathof“ lassen es zur Freude der Eltern und Großeltern, sowie aller Besucher richtig krachen. Gleich im Anschluss um 14 Uhr werden wieder mehr als hundert Badeenten von der Brücke zum 11. Badeentenrennen in das Weihbächle gestürzt. Nach zwei oder drei Durchgängen stehen die Siegerenten fest und deren Besitzer können sich auf schöne Preise freuen. Zum Festausklang spielt ab 18 Uhr die „Lanz Combo“ auf. Bereits 1872 schlossen sich die ersten Musiker zu einer Musikkapelle zusammen. 1956 wurde der Musikverein Großaitingen offiziell aus der „Kapelle Josef Huber“ gegründet. Seit 1975 ist er Träger der Pro-Musica-Plakette. Diese Auszeichnung wird nur an Musikgruppen verliehen, die ein mindestens 100 Jahre langes, ununterbrochenes Bestehen einer Musikvereinigung nachweisen können.