Ferienprogramm in Großaitingen: Ein Nachmittag im Reich der Bienen

Auch in diesem Jahr war das Ferienprogramm des Imkervereins Großaitingen ein voller Erfolg: Alle Plätze waren belegt, und 13 neugierige Kinder machten sich am 18. August auf, das Reich der Honigbienen zu entdecken. Von Beginn an zeigte sich, wie gut die jungen Teilnehmer:innen bereits Bescheid wussten – doch was sie an diesem Nachmittag erleben durften, ging weit über Theorie hinaus. Unter der fachkundigen Betreuung von Susanne Pehlgrim, Dr. Brigitte Reiss und Silke Meitinger konnten die jungen Naturfreund:innen hautnah in die faszinierende Welt der Honigbienen eintauchen.

Ausgestattet mit Imkerschleiern wagten sie einen Blick direkt in den Bienenstock. Fasziniert verfolgten die Kinder das geschäftige Treiben der Insekten – und hielten den Atem an, als in einer Wabe neue Bienen schlüpften. „Das war wie ein kleines Wunder“, staunte eines der Kinder, und viele werden diesen Moment sicher nicht so schnell vergessen.

Neben diesem besonderen Erlebnis sorgten weitere Programmpunkte für Abwechslung: Ein Quiz testete das frisch erworbene Wissen, beim Basteln eigener Bienentränken aus Naturmaterialien und Blumentopfuntersetzern konnten die Kinder kreativ werden. Diese kleinen Wasserstellen helfen nicht nur Honigbienen, sondern auch Wildbienen und anderen Insekten im Sommer – und wurden stolz als Erinnerung mit nach Hause genommen. Natürlich durfte auch eine Honigbrot-Verkostung nicht fehlen, die eindrucksvoll zeigte, wie köstlich die Arbeit der Bienen schmeckt.

Am Ende waren sich alle einig: Der Nachmittag war spannend, lehrreich und hat jede Menge Spaß gemacht. Wer Lust bekommen hat, selbst mehr über Bienen und das Imkern zu erfahren, ist beim Imkerverein Großaitingen herzlich willkommen. Eine Unterstützung ist ganz unkompliziert möglich – sei es durch den Kauf von regionalem Honig, eine Fördermitgliedschaft oder die Mithilfe bei Aktionen.

