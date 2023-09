Für Autofahrer: Verbandskastencheck vom Roten Kreuz Großaitingen     

Die Bereitschaft Großaitingen informiert und teilt Päckchen für die Nachrüstung aus – Gruppenstunden für Kinder ab sechs Jahren

Die Rotkreuzbereitschaft Großaitingen erinnerte alle Autofahrerinnen und Autofahrer mit einem Info-Stand daran, ihren Verbandskasten auf dem aktuellen Stand zu halten. „Viele wissen gar nicht, wo sie ihn auf die Schnelle in ihrem Auto finden. Geschweige denn, wie alt das Erste-Hilfe-Material schon ist“, sagte Bereitschaftsleiter Jürgen Farohs. Neu war für viele auch, dass seit Februar 2023 immer zwei Corona-Schutzmasken im Verbandskasten sein müssen. Eine FFP2-Maske ist dabei nicht verpflichtend. Dafür genügt nun ein Dreieckstuch und das kleinere Verbandtuch fällt ganz weg. Für alle, deren Verbandskasten nicht mehr auf dem neuesten Stand war, hatten die Helfer der Rotkreuzbereitschaft gleich ein handliches Päckchen zur Nachrüstung parat. Oft wurde auch die Frage gestellt, wie viele Warnwesten in Deutschland und den beliebtesten Urlaubsländern mitgeführt werden müssen. Denn die Vorschriften der Nachbarländer gehen oft über die Mitführpflicht von einer Warnweste im Auto hinaus.

Kinder basteln in Großaitingen Knochen aus Salzteig

Neben dem Infostand hatten auch die Kinder viel Spaß, denn sie durften den Fuhrpark an Mini-Elektroautos des Roten Kreuzes testen oder sich beim Eierlaufen und Dosenwerfen vergnügen. Dazu gab es viele nette „Give-Aways“, Traubenzucker und Gummibärchen. Die Großaitinger Bereitschaftsjugend trifft sich jeden Montag von 18 bis 19 Uhr im Rot-Kreuz-Heim gegenüber dem Rathaus. Dazu sind alle Kinder ab sechs Jahren willkommen. Die Jugendleiterin Stephi Windgasse-Löffler bereitet Themen wie „Das Gehirn“ oder „Das Skelett“ kind- und jugendgerecht auf. Dabei werden auch Knochen aus Salzteig geformt und am letzten Oktobermontag gibt es eine Halloween-Party.

Aber auch die Erwachsenen werden in den Monatsversammlungen an jedem ersten Freitag im Monat bestens informiert. Der nächste Unterricht von Stefanie Schedler am Freitag, 6. Oktober, um 20 Uhr dreht sich um das Thema Patientenverfügung. Dazu sind alle Interessierten im Rot-Kreuz-Heim willkommen.

Lesen Sie dazu auch