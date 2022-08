Großaitingen

vor 17 Min.

Gartenfest Großaitingen: Badeente Nummer 42 macht das Rennen

Am Zieleinlauf des Badeentenrennens warteten die Zuschauer gespannt auf die Sieger.

Plus Der Musikverein Großaitingen feierte drei Tage am Weihbächle. Am Sonntagmittag waren nicht nur die Badeenten ausverkauft.

Von Hieronymus Schneider

Ausgerechnet vor dem Bieranstich am Freitagabend durch Bürgermeister Erwin Goßner ging ein kräftiger Regenschauer auf das Gartenfest des Musikvereins nieder. Doch das tat der Stimmung in den beiden Partyzelten keinen Abbruch, die Gäste genossen die Unterhaltung der Großaitinger Musikkapelle und die leckeren Grillgöckel ohne größere Warteschlangen.

