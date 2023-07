Gasgrill löst einen Brand in Großaitingen aus

Eine Stichflamme aus einem Gasgrill entzündet eine Holzüberdachung in Großaitingen. Ein Mann wird dabei leicht verletzt.

Ein technischer Defekt an einem Gasgrill hat am Dienstag gegen 19.20 Uhr einen Brand im Mittelstetter Weg verursacht. Von der Gasflasche waren ein lautes Pfeifen sowie Knallgeräusche ausgegangen, ehe plötzlich eine Stichflamme hervorschoss und dabei den Eigentümer leicht verletzte. Dieser erlitt dabei Hautrötungen, sodass er vom Rettungsdienst vor Ort wieder entlassen werden konnte. Der Grill hatte unter einer Holzüberdachung gestanden, welche durch die Flammenbildung in Brand geriet und von der Freiwilligen Feuerwehr Großaitingen gelöscht werden musste. Vermutlich hatte sich der Grill überhitzt, wodurch die Gasflasche beschädigt wurde und es in der Folge zu der Stichflamme kam, so die Polizei. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.300 Euro geschätzt. (AZ)