Großaitingen sagt ja zum regionalen Energiewerk

Der Gemeinderat gibt auch grünes Licht für die Integrierte Ländliche Entwicklung Stauden und einen Zuschuss für die Rot-Kreuz-Gemeinschaft.

Die Gründung eines regionalen Energiewerks Lech-Wertach-Stauden als gemeinsames Kommunalunternehmen (gKU) stand nun auch im Großaitinger Gemeinderat auf der Tagesordnung. Die Kommunen wollen damit einen hohen Grad an Wertschöpfung und Bürgerbeteiligung bei gemeinsamen Projekten zur Energiegewinnung erreichen. Wie in bisher allen anderen Gremien stimmten auch die Großaitinger Gemeinderätinnen und -räte geschlossen für eine Beteiligung an der Gründung dieses Kommunalunternehmens. Die finanzielle Beteiligung beträgt in der Anfangsphase von fünf Jahren 15 Euro pro Einwohner, also drei Euro pro Einwohner im Jahr. Bürgermeister Erwin Goßner wurde beauftragt, bei der Ausarbeitung der Verträge und Satzungen die Interessen der Gemeinde Großaitingen zu vertreten.

Ortsteile treten der ILE Stauden bei

Bei der Gründung einer kommunalen Arbeitsgemeinschaft "Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE) Stauden" ist Großaitingen mit seinen Ortsteilen Reinhartshofen und Hardt beteiligt. Der Gemeinderat hat schon in seiner Sitzung im April einer Mitgliedschaft grundsätzlich zugestimmt. Der Beschluss erfolgte unter Vorbehalt der noch auf der Jahreshauptversammlung der Regionalentwicklung Stauden zu treffenden Entscheidung. Nun galt es, den Entwurf des Kooperationsvertrages zur Gründung zu beschließen. Dem erteilte der Gemeinderat einstimmig sein Einvernehmen.

Ein rein formaler Vorgang war ein Durchführungsbeschluss für die Planung des Neubaus der Kinderkrippe St. Walburga in der Bahnhofstraße. Die Planung wurde schon im September 2022 gebilligt und zur Genehmigung beim Landratsamt Augsburg eingereicht. Zur weiteren Bearbeitung des Förderantrags hat nun die Regierung von Schwaben einen ausdrücklichen Durchführungsbeschluss gefordert.

Rot-Kreuz-Gemeinschaft Großaitingen beantragt Zuschuss für Notebooks

Die Rot-Kreuz-Gemeinschaft Großaitingen stellte einen Zuschussantrag für die Anschaffung eines Notebooks und eines Aktenschrankes für Gesamtkosten von rund 900 Euro. Anton Burkhard und Erwin Böckeler sprachen sich dafür aus, den vollen Betrag zu übernehmen, weil die Rot-Kreuz-Gemeinschaft nicht mit der allgemeinen Vereinsförderung vergleichbar sei. Dem stimmte das Gremium einstimmig mit einem Maximalbetrag von 1000 Euro zu.

Aus nicht öffentlicher Sitzung wurde die Auftragsvergabe für die Herstellung der Parkplätze am Friedhof für rund 52.000 Euro, sowie für die Elektro-, Sanitär- und Heizungsarbeiten in der ehemaligen Hausmeisterwohnung für rund 27.000 Euro bekannt gegeben.