Gemeinderat Großaitingen verschiebt Entscheidung zur Krippe wieder

Plus Der Gemeinderat holt in der Diskussion um den Neubau einer Kinderkrippe eine weitere Expertenmeinung ein. Dafür gab es eine Entscheidung zugunsten der Grundschule.

Der in der Junisitzung vertagte Beschluss über die Dachform des Kinderkrippen-Neubaus St. Walburga kam nun erneut auf die Tagesordnung. Eine Entscheidung gab es wieder nicht. Umstritten war nicht nur die Dachform, sondern auch die Nähe des Gebäudes zur Bahnhofstraße.