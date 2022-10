Großaitingen bekommt eine weitere Kinderkrippe

In Großaitingen soll eine weitere Kinderkrippe entstehen. Und auch bei der Kindertagesstätte St. Nikolaus in der Reinhartshofer Straße wird gebaut.

Um den Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren zu erfüllen, soll nun auch ein Erweiterungsbau an der Kindertagesstätte St. Nikolaus in der Reinhartshofer Straße in Großaitingen entstehen.

In den vergangenen Sitzungen hatte sich der Gemeinderat schon mit einem Neubau beim Kindergarten St. Walburga in der Bahnhofstraße befasst. Nun stellte die beauftragte Architektin Annette Degle die Vorentwurfsplanung für den Neubau einer Kinderkrippe westlich des als Kindertagesstätte und Gemeindesaal genutzten Gebäudes in der Reinhartshofer Straße vor. Der einstöckige Neubau soll im Eingangsbereich ein Flachdach und im sich nach Süden erstreckenden Bauteil ein etwas höheres Pultdach bekommen. Er hat drei Gruppenräume, einen großen Elternwartebereich mit Garderoben sowie Ruhe- und Sanitärräume. Die reinen Baukosten veranschlagte Annette Degle auf rund 2,4 Millionen und die Gesamtkosten auf rund 3,3 Millionen Euro.

Großaitinger Gemeinderäte stimmen Vorentwurf zur Kinderkrippe zu

Davon könnten rund 1,7 Millionen zu etwa 50 Prozent gefördert werden. Der Gemeinderat billigte mehrheitlich den Vorentwurf und gab den Auftrag für die Genehmigungsplanung. Der Bauantrag könne laut Degle Anfang des nächsten Jahres eingereicht werden. Dazu muss aber der Bebauungsplan "Reinhartshofer Straße und westlicher Ortsrand" erweitert werden, der bisher am Bestandsgebäude endete. Die Einleitung des Änderungsverfahrens wurde einstimmig beschlossen.

Einstimmigkeit herrschte in der jüngsten Gemeinderatssitzung auch bei der Kooperation mit den 14 Kommunen des Begegnungslands Lech-Wertach bei Energiefragen und Erstellung eines interkommunalen Energienutzungsplans unter Federführung der Stadt Königsbrunn. Der finanzielle Beitrag an den Kosten von bis zu 150.000 Euro ist für alle Mitgliedsgemeinden mit 9000 Euro gleich hoch.

Kein Restholz mehr am Wertstoffhof in Großaitingen?

Eine längere Diskussion löste das Thema der Restmüll-, Altholz- und Grüngutannahme am Wertstoffhof aus. Diese Stoffe konnten bisher gegen Gebühr auf dem Wertstoffhof abgegeben werden. Eine Satzung oder Gebührenordnung gab es dafür nicht. Bürgermeister Erwin Goßner erläuterte, dass die Gemeinde nach der Neuregelung ab 2023 umsatzsteuerpflichtig würde. Um den Verwaltungsaufwand einer Gebührensatzung und die Erfassung der Mengen mit Kassenabrechnung am Wertstoffhof zu vermeiden, schlug er vor, die Annahme von Restmüll und Altholz einzustellen. Grüngut sollte nur noch in haushaltsüblichen Mengen und nur von Großaitinger Bürgern kostenlos angenommen werden. Gewerblicher Grüngutabfall und andere Abfälle, die nicht in den Wertstoffcontainern des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises entsorgt werden dürfen, müssten bei Recyclingfirmen abgeliefert werden. Dieser Vorschlag fand im Gremium wenig Gefallen.

Gemeinderat Norbert Steiner (FWG-Reinhartshofen/Hardt) meinte, dass die Gemeinde diesen Service anbieten und dann eben die vereinnahmten Gebühren versteuern solle. Franz Wilhelm (CSU) wies aber darauf hin, dass die Gemeinde nicht in Konkurrenz zu Gewerbebetrieben treten dürfe. Susanne Riess (Grüne) fragte: "Wer kontrolliert dann, was eine haushaltsübliche Menge ist und ob die Anlieferer aus Großaitingen kommen?" Markus Riedelsheimer (CSU) schlug vor, die Annahme dieser Abfallarten an ein Gewerbeunternehmen zu vergeben. Schließlich wurde der Vorschlag des Bürgermeisters einhellig abgelehnt und die Verwaltung damit beauftragt, eine Ausschreibung an Entsorgungsunternehmen durchzuführen.

Holz aus dem Gemeindewald wird teurer

Das Brennholz aus dem Gemeindewald wird teurer. Bürgermeister Goßner sagte, dass die Preise für den Verkauf von Brennholz durch die Gemeinde nach mehr als fünf Jahren moderat an die Marktlage angepasst werden müssen. Nach Empfehlung des Amtes für Landwirtschaft und Forsten seien 82 Euro für den Ster Hartholz und 62 Euro für Weichholz bei Selbstabholung im Wald angemessen. Bei Anlieferung, die nur im Gemeindegebiet erfolgt, bleibt es bei zehn Euro pro Ster. Die Erhöhung um zwölf beziehungsweise 14 Euro wurde vom Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Abschließend teilte der Bürgermeister mit, dass die Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Reinhartshofen, Manuel Siegel und Christian Fendt, vom Landratsamt bestätigt wurden. Außerdem wird der Parkplatz beim Waldkindergarten am Reinhartshofer Berg gepflastert. Der Bürgermeister teilte außerdem mit, dass beim Friedhof über die Grabpflege hinausgehende Arbeiten oder gar Anpflanzungen nicht erlaubt sind. Die Aufträge zur Gestaltung des Friedhofs wurden an Firmen vergeben.