Großaitingens Haushalt ist unter Dach und Fach

In welche Vorhaben die Gemeinde Großaitingen investiert und wofür sie das meiste Geld ausgibt.

Der Gemeinderat verabschiedete den von der Kämmerin Monika Holtkamp nach zwei intensiven Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses ausgearbeiteten Haushaltsplan 2023 einstimmig.

Das Gesamtvolumen stieg gegenüber dem Vorjahr von rund 21,5 Millionen Euro auf etwas mehr als 21,8 Millionen an. Davon entfallen etwa 12,9 Millionen auf den Verwaltungs- und rund 8,9 Millionen auf den Vermögenshaushalt. Bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind wie im Vorjahr 2,2 Millionen Euro eingeplant. Die Schlüsselzuweisung, welche ein Indikator für die Steuerkraft der Gemeinde ist, stieg von rund einer Million auf rund 1,2 Millionen Euro an. An Beteiligungen aus der Einkommens- und Umsatzsteuer rechnet die Kämmerin ebenfalls mit einer geringen Steigerung von 3,7 auf 3,8 Millionen.

2,6 Millionen Euro kostet das Personal in Großaitingen

Bei den Ausgaben sind die Personalkosten mit rund 2,6 Millionen dominant. Die Steigerung um etwa 250.000 Euro ist überwiegend durch Neueinstellungen wegen steigender Nachfrage in der Kinderbetreuung entstanden. Dabei sei aufgrund des Fachkräftemangels die Belegung der Krippe im Kindergarten St. Nikolaus noch nicht gesichert. Allen über Dreijährigen konnte aber ein Betreuungsplatz angeboten werden. Der Verwaltungs- und Betriebsaufwand für die gemeindlichen Aufgaben wird auf 3,7 Millionen eingeschätzt. Die Kreisumlage bleibt bei drei Millionen Euro, die Umlage für die Verwaltungsgemeinschaft stieg um 20 Euro auf 181 Euro pro Einwohner.

Am Ende des Jahres steht planerisch eine Zuführung von rund 960.000 Euro zum Vermögenshaushalt für Investitionen zur Verfügung. Im Jahr 2022 wurden die Erwartungen mit einer tatsächlichen Zuführung von 1,7 Millionen sogar weit übertroffen. Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen im Vermögenshaushalt ist neben einer Rücklagenentnahme von 300.000 Euro, dem Überschuss aus 2022 und der Zuführung vom Verwaltungshaushalt eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,6 Millionen Euro geplant. Ob die Kreditaufnahme in voller Höhe nötig wird, zeige sich im Laufe des Jahres. Fest steht laut der Kämmerin aber, dass ein Kredit aufgenommen werden muss und die Gemeinde nicht mehr schuldenfrei bleibe.

Großaitingens Kinderbetreuung steht

Für Bauprojekte muss ein Betrag von 5,4 Millionen eingeplant werden. Dieser ist neben den ständigen Erhaltungsarbeiten für das Rathaus, für den Krippenneubau bei St. Walburga (1,4 Millionen) und für die Krippe bei St. Nikolaus (500.000 Euro) vorgesehen. Weil sich manche Projekte über Jahre hinziehen, wurden in der Haushaltssatzung Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5,9 Millionen Euro aufgenommen. Die Gemeinde verfügt zum Jahresende nach dem Haushaltsplan über eine Rücklage von 3,5 Millionen Euro. In der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 seien bei den Ausgaben die Sanierung von Gemeindegebäuden, weitere Baukosten für die Krippen, ein neues Löschfahrzeug für die Feuerwehr sowie ein neuer Bebauungsplan und Zuschüsse für Vereine zu berücksichtigen. Dem stehen Einnahmen aus dem Verkauf von Bauplätzen sowie Zuweisungen für die Krippen und das Feuerwehrauto gegenüber. "2024 wird vermutlich noch einmal eine Kreditaufnahme von 1,5 Millionen Euro fällig", sagte Monika Holtkamp.

Ferienbetreuung wird etwas teurer

Die Betreuung von Kindern während der Ferien im Rahmen der offenen Ganztagsschule (OGTS) wurde in einer Satzungsänderung angepasst. Die Gebühr erhöht sich von 15 auf 19 Euro pro Tag. Damit werde kein Gewinn erwirtschaftet, sondern lediglich das Defizit verringert. Im Tagessatz ist ein warmes Mittagessen enthalten, für das der Caterer wegen gestiegener Lebensmittelkosten 4,30 Euro pro Portion berechnet. Der Gemeinderat beschloss beide Satzungen einstimmig. Zustimmung gab es außerdem dafür, dass sich Großaitingen für seine Ortsteile Reinhartshofen und Hardt am Entwicklungskonzept "Integrierte ländliche Entwicklung" als Fortführung der Regionalentwicklung Stauden beteiligt. Der Beitrag basiert auf den Einwohnerzahlen der Ortsteile, er lag zuletzt bei rund 300 Euro jährlich.

Zu den Themen "Wertstoffhofkonzept 2035" und zur Entscheidung, dass Großaitinger Schüler nicht mehr in der Realschule Schwabmünchen aufgenommen werden, müssen laut Goßner noch Verhandlungen mit den Bürgermeistern und dem Landkreis geführt werden.