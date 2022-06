Haben Jugendliche in Großaitingen gezündelt?

Die Polizei sucht nach zwei Jugendlichen, die vermutlich für zwei Brände in Großaitingen verantwortlich sind.

Zweimal brannte es in der Nacht auf Montag in Großaitingen. Zunächst wurde gegen 21.30 Uhr in der Schützenstraße in ein Dixi-Klo ein Loch gebrannt. Kurz danach brannte in der Wertachstraße eine Hecke in Brand. Das Feuer griff dann auch noch auf ein Trampolin über. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro.

Jugendliche mit Feuerzeug gesehen

In beiden Fällen wurden zwei Jugendliche im Alter von etwa 15 Jahren beobachtet, die mit einem Feuerzeug hantierten. Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0 entgegen. (AZ)