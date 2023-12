Großaitingen

06:04 Uhr

Heitere Komödie beim Burschentheater

Plus Die Theatergruppe des Großaitinger Burschenvereins und der Mädchenjugend zeigt den Dreiakter „Der Mitgiftjäger“ .

Von Hieronymus Schneider Artikel anhören Shape

Die ausverkaufte Premiere kam am ersten Weihnachtsfeiertag bei den rund 300 Zuschauern in der Mehrzweckhalle gut an. Nach dem besinnlichen Heiligabend sorgte die Theatergruppe des Katholischen Burschenvereins und der Mädchenjugend mit der ländlichen Komödie „Der Mitgiftjäger“ für heitere Stunden.

Der Dreiakter von Werner Ohnemus wurde unter der bewährten Spielleitung von Elisabeth Gruber und Klaus Wiedemann einstudiert. Langjährige Besucher des Burschentheaters vermissten vielleicht die erfahrenen Schauspielgrößen Klaus Wiedemann und Hans-Jürgen Fendt, sowie Franziska Schaflitzel und Helena Mayr, die sich zumindest für dieses Jahr von der großen Bühne verabschiedeten. Aber die acht Protagonisten des neuen Stücks standen alle schon mehr oder weniger lang auf den berühmten Brettern, welche angeblich die Welt bedeuten. Michael Keller übernahm die Rolle des verarmten Hofbesitzers Gustl Schuld und Ingrid Ruf spielte dessen Ehefrau. Deren beiden naiven und etwas tollpatschigen Töchter wurden überzeugend von Madeleine Riedelsheimer und Emilia Lehle in ihrer zweiten Bühnenrolle gemimt.

