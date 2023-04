Helfer bringen mehr als 10.000 Amphibien in Sicherheit

Im südlichen Landkreis Augsburg haben Tierschützer wieder viele Frösche, Lurche und Kröten eingesammelt. In diesem Jahr wurden besonders viele Erdkröten gezählt.

Die Krötensammler waren wieder fleißig. In den vergangenen Wochen wurden die beiden Amphibienwanderstrecken bei den Fischweihern zwischen Reinhartshofen und Hardt, und zwischen Waldberg und Klimmach von der Ortsgruppe Großaitingen des Bunds Naturschutz in Bayern betreut. Neben den 20 ehrenamtlichen Helfern der Ortsgruppen Bobingen und Großaitingen haben sich auch drei Familien als Sammelteams etabliert.

Jedes Team übernimmt dabei an einem festgelegten Wochentag, entweder morgens oder abends, die Sammlung entlang der insgesamt etwa drei Kilometer langen Strecke von Waldberg in Richtung Klimmach. Mit Einbruch der Dunkelheit werden die Amphibien aktiv und verlassen ihr Versteck des Tages, um an den Laichweiher zu gelangen. Aus dem Wald kommend stoßen sie auf die an den Straßen aufgestellten Zäune und Leitplanken. An diesen entlang wandernd erreichen sie die im Boden versenkten Eimer und fallen dort hinein.

Mit Taschenlampen und Stirnlampen auf Amphibiensuche

Während bei der Sammlung am Abend mit Taschen- und Stirnlampe Amphibien auf der gesamten Strecke gefunden werden, beschränkt sich die Sammlung am Morgen auf die Leerung der im Boden versenkten Eimer entlang der Wanderstrecke. Fünf Amphibienarten wandern im Frühjahr in der Zeit von Mitte März bis Mitte April geballt an diesen Strecken. Zahlenmäßig am stärksten vertreten ist die Erdkröte.

Auf ihrem Weg fallen die Amphibien in die am Straßenrand aufgestellten Eimer. Foto: Bund Naturschutz Ortsgruppe Großaitingen





In diesem Jahr wurden insgesamt 9787 Exemplare gesammelt. Somit handelt es sich hierbei nach Angaben der Krötensammler um die größte Population in der Region Augsburg. Interessant sind jedoch auch die anderen vier vorkommenden Amphibienarten: der Gras- und Teichfrosch sowie der Berg- und Teichmolch. Um diese Tiere auch für Kinder sicht- und anfassbar zu machen, wurde vor Kurzem wieder die öffentliche Sammlung "Was ist los am Krötenzaun" von der Ortsgruppe Großaitingen organisiert. Bei hervorragendem Krötenwetter und sehr großer Resonanz gingen drei Teams mit jeweils etwa 20 Kindern und Erwachsenen an die Sammelstrecke und hatten alle Hände voll zu tun.

Insgesamt wurden 542 Erdkröten, 26 Gras- und Teichfrösche und 24 Berg- und Teichmolche gefunden. Diese wurden danach gemeinsam im Laichweiher eingesetzt. Jetzt wurde die Amphibiensammlung für dieses Jahr mit insgesamt 10.286 gefundenen Tieren beendet. Die meisten Kröten und Frösche haben bereits abgelaicht und sind nun auf dem Weg zu ihren Sommerrevieren an Waldrändern und feuchten Wiesen. (AZ)