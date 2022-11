Hoch zu Ross: Großaitingen bereitet sich auf den Leonhardiritt vor

Entgegen der Tradition findet er in diesem Jahr bereits einen Tag früher als gewohnt statt.

Großaitingen macht sich bereit zum traditionellen Leonhardiritt. Doch entgegen der Tradition findet der Umzug bereits am Samstag, 5. November, statt. Rita Steidle, Vorsitzende des Pfarrgemeinderates und mitverantwortlich im Organisationsteam, erklärt warum: "Am 6. November, dem Sonntag, ist der Gedenktag des Heiligen Leonhard. Da sind einige der großen Gespanne bei anderen Veranstaltungen eingebunden und so haben wir in Absprache mit diesen Teilnehmern, die gerne zu uns kommen möchten, den Samstag gewählt." Wichtig ist Steidle auch diesmal die Einhaltung von Abständen zwischen den Zuschauern. " Corona ist leider noch präsent und wir appellieren an alle beim Gottesdienst, aber auch am Straßenrand, reichlich Abstand einzuhalten." Der Leonhardiritt konnte bereits im vergangenen Jahr trotz Corona stattfinden.

Start um 14.30 Uhr am Parkplatz

Die Aufstellung der Reiter, Gespanne und Zugteilnehmer startet um 14 Uhr am Parkplatz Bahnhofstraße Ecke Friedensstraße. In einem farbenfrohen Zug ziehen die Reiter und Gespanne ab 14.30 Uhr unter anderem über die Lindauer Straße durch Großaitingen zur Leonhardskapelle, am südlichen Ortsende. Dort feiert dann Pfarrer Hubert Ratzinger, der ebenfalls hoch zu Ross kommen wird, um 15 Uhr den Festgottesdienst.

Mit dabei sind auch zwei Ehrenkutschen, in der die Honoratioren der Pfarreiengemeinschaft gefahren werden und der historische Truhenwagen, auf dem die Ministranten mitfahren dürfen. Drei Kapellen in Großaitingen – die Schächer-, Leonhards- und Scheppacherkapelle – werden als Nachbildungen auf von Pferden gezogenen Wagen ebenfalls mitgeführt.

Leonhard ist der Schutzpatron der Pferde

Für die Zuschauer und die Besucher des Gottesdienstes ist dieser Umzug ein besonderes Erlebnis. Pferdeumzüge und -weihen haben gerade im ländlichen Raum eine lange Tradition. Schließlich ist der heilige Leonhard der Schutzpatron des Viehs, insbesondere der Pferde.

Die Besucher des Gottesdienstes werden gebeten, sich auf der Wiese zu verteilen und nicht am Straßenrand stehenzubleiben. Festes Schuhwerk ist daher empfehlenswert. Im Anschluss an die Messe ziehen dann Reiter und Gespanne am Altar vorbei, um den Segen für ihre Tiere zu erhalten. Der Umzug findet auch bei Regen statt. Im Anschluss an den Ritt erhalten die Aktiven ein Imbisspaket.

Das Programm im Überblick

Ab 14 Uhr: Aufstellung der Reiter, Gespanne und Zugteilnehmer.

Um 14.30 Uhr: Start Leonhardiritt zur Leonhardskapelle.

Ab 15 Uhr: Festgottesdienst bei der Leonhardskapelle mit anschließender Segnung der Pferde.

ab circa 15.45 Uhr: Rückweg zum Startplatz

Die Leonhardskapelle ist an diesem Tag bis 17 Uhr für Besucher geöffnet.