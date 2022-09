Großaitingen

06:30 Uhr

Hohe Silos sollen Nachschub für Futtermittel sichern

Plus Der Großaitinger Gemeinderat will das Vorhaben der Firma Meika Tierernährung unterstützen. Die Firma will mehrere 30 Meter hohe Silos errichten.

Von Hieronymus Schneider Artikel anhören Shape

Die Bauvoranfrage für eine Ausnahme vom Bebauungsplan für das Gewerbegebiet am Bahnhof war eines der Themen in der Gemeinderatssitzung. Dort ist seit fünfzig Jahren die Firma Meika Tierernährung in der Straße Am Ölfeld ansässig. Seit 2003 stellt diese Firma ausschließlich Bio-Futtermittel für Nutztiere her. Der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet südlich der Kreisstraße A34 schreibt eine maximale Höhe der baulichen Anlagen von zwölf Metern vor. Nun will die Firma mehrere 30 Meter hohe Silos errichten. Diese "Not-Silos" sollen bei Lieferschwierigkeiten oder einer Unterbrechung von Lieferketten zur Rohstoffsicherung des Unternehmens dienen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .