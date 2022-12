"Im Schrank ist der Teufel los" feiert in Großaitingen Premiere

Das Großaitinger Burschentheater bietet wieder beste Unterhaltung mit einem ländlichen Schwank in drei Akten.

Nach zwei Jahren Zwangspause konnte die Theatergruppe des Katholischen Burschenvereins mit der Mädchenjugend am ersten Weihnachtsfeiertag wieder eine Premiere vor rund 300 Zuschauern in der voll besetzten Mehrzweckhalle der Schule feiern.

Diesmal haben sich die Laienschauspieler die unterhaltsame Komödie "Im Schrank ist der Teufel los" von Andrea Döring ausgesucht. Während der Corona-Pause hat sich im Burschenverein einiges verändert. Erstmals begrüßte der neue Vorsitzende Dominik Wetzstein als Nachfolger von Leonhard Egger die Gäste und beliebte Akteure vergangener Jahre wie Tanja Daxbacher, Johannes Kugelmann, Sandra Schuster und die Souffleuse Franziska Müller sind nicht mehr dabei.

Hypochondrisch veranlagter Wirtssohn und ein eingebildeter Kranker

Die Kontinuität garantieren die Spielleiter Elisabeth Gruber und Klaus Wiedemann, der selbst in der Rolle des alten Wirts auf der Bühne zu sehen ist. Denn das Stück spielt in einem ländlichen Wirtshaus. Weitere Hauptrollen werden von langjährigen Darstellern in ihrer typischen Art interpretiert. So mimt Hans-Jürgen Fendt den hypochondrisch veranlagten Wirtssohn und Ingrid Ruf dessen Ehefrau, die ihn davon kurieren will. Michael Keller überzeugt in der Rolle des mitleidenden Freundes des eingebildeten Kranken.

Als Stammgäste agieren mit Alois Echter und Christoph Wagner zwei bewährte, sowie mit Maximilian Geiger und Louis Riedelsheimer in der Handwerkerrolle zwei Debütanten. Auch Emilia Lehle als Bedienung, Helena Mayr als Magd und Madeleine Riedelsheimer in einer Doppelrolle als Ehefrau und Schwiegermutter stehen erstmals auf der Theaterbühne. Franziska Schaflitzl hat als deren Tante schon ihre zweite Rolle übernommen.

70 Helfer vor und hinter den Kulissen beim Großaitinger Burschentheater

Mit Johanna Heiß sorgt auch eine neue Souffleuse für den reibungslosen Ablauf der originellen Dialoge. Zu den bewährten Maskenbildnerinnen Carolin Harrand und Hannah Geldhauser gesellte sich Antonia Hutter dazu. Insgesamt leisten 70 Helferinnen und Helfer die Arbeit vom Bühnenbau bis zur Versorgung der Gäste mit Speis und Trank inklusive Cocktailbar bei sieben Vorstellungen. Es werden zusammen wieder mehr als 2000 Zuschauer erwartet.

Die weiteren Aufführungen am Mittwoch und Freitag, 28. und 30. Dezember, sowie nach Neujahr am 2., 3. und 5. Januar, sind schon so gut wie ausverkauft. Restkarten können aber noch täglich, außer am 31. Dezember, von 19 bis 20 Uhr unter der Telefonnummer 0178/6293625 angefragt werden. "Auch an der Abendkasse wird niemand abgewiesen, dann stellen wir halt zusätzliche Stühle rein", versichert Spielleiter Klaus Wiedemann. Nur größere Gruppen können nicht mehr aufgenommen werden. Alle Vorstellungen in der Großaitinger Mehrzweckhalle am Schächerweg beginnen pünktlich um 20 Uhr, der Saal wird um 18.45 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet neun Euro für Erwachsene und sechs Euro für Kinder bis zehn Jahren.