In Großaitingens Bücherei wird gerne gebastelt

Plus Die St.-Nikolaus-Bücherei in Großaitingen verfügt über ein breites Angebot. Den Mitarbeitern ist es besonders wichtig, auch bei Kindern die Leselust zu wecken.

"Einer unserer Schwerpunkte ist die Arbeit mit Kindern", sagt Leiterin Angelika Bründl zur Frage nach den Besonderheiten in der Großaitinger Bücherei. Es gebe vielfältige Angebote, die an die Kinder gerichtet sind, um diese gezielt fürs Lesen zu begeistern. "Zum Beispiel kommen einmal im Monat alle Gruppen des Kindergartens zu uns", sagt Bründl. Dann werde erst einmal eine Geschichte vorgelesen. Danach dürfe sich jedes der Kinder ein Bilderbuch aussuchen.