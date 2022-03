In welche Projekte Großaitingen investiert

Plus Der 21-Millionen-Euro Haushalt der Gemeinde Großaitingen ist unter Dach und Fach. Der Gemeinderat stimmt auch der Erhöhung der Wassergebühren zu.

Der Gemeinderat verabschiedete den von der Kämmerin Monika Holtkamp nach zwei intensiven Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses ausgearbeiteten Haushaltsplan 2022. Das Gesamtvolumen stieg gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig um knapp 17.000 Euro auf rund 21,55 Millionen Euro an. Davon entfallen etwa 11,8 Millionen auf den Verwaltungs- und rund 9,7 Millionen auf den Vermögenshaushalt.