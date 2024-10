Jugendlicher verletzt Polizist und flieht durch Fenster

Leicht verletzt worden ist ein Polizeibeamter am Montag in Großaitingen. Am Montag kam es in einer Betreuungseinrichtung für Jugendliche zu einem Polizeieinsatz. Gegen 22.55 Uhr wurden die Beamten laut Polizei darüber informiert, dass sich ein 16-Jähriger in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Der stark alkoholisierte Jugendliche wurde daher in Gewahrsam genommen, um ihn in einem Krankenhaus unterzubringen.

Polizeieinsatz in Großaitingen: Erst der Tritt, dann die Flucht aus dem Fenster

Während die Polizisten den Sachverhalt abklären wollten, trat der Jugendliche mit dem Fuß plötzlich gegen einen Beamten und ergriff die Flucht durch ein Fenster. Die Beamten folgten ihm und konnten ihn schnell ergreifen. Bei der Verfolgung stieß sich ein Polizeibeamter den Kopf, wodurch er eine blutende Wunde erlitt, die später im Krankenhaus behandelt werden musste. Der Beamte war danach nicht mehr dienstfähig. Der 16-Jährige wurde in einer Klinik untergebracht. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen eines Vergehens des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie der Körperverletzung aufgenommen. (AZ)