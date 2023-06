Klemens Hutter bleibt an der Spitze der Großaitinger CSU

Bei der Ortshauptversammlung wird der Vorstand der CSU Großaitingen gewählt. Außerdem werden verdiente Mitglieder geehrt.

Bei der Hauptversammlung der Großaitinger CSU ist Klemens Hutter in seinem Amt als Ortsvorsitzender von den anwesenden Mitgliedern einstimmig bestätigt worden. Kontinuität herrschte auch bei der Wahl der stellvertretenden Ortsvorsitzenden. Tobias Harrand und Norbert Müller wurden als Stellvertreter wiedergewählt. Für die Finanzen ist weiterhin Schatzmeister Johannes Mayr verantwortlich und als Schriftführer wurde Lukas Nerlinger wiedergewählt. Neu im Amt des Digitalbeauftragten ist Maximilian Geiger. Als weitere Mitglieder komplettieren Dennis Lauter, Thomas Lang, Stefan Wetzstein, Manuel Egger, Henry Krappig, Carolin Harrand, Denise Fischer und Johannes Prell den Vorstand. Das Amt der Kassenprüfer übernehmen weiterhin Armin Göppel und Thomas Werner.

Treue Mitglieder ausgezeichnet

„Eine ganz besondere Freude ist es für mich, die langjährigen Mitglieder im Ortsverband zu ehren“, sagte Klemens Hutter. Zusammen mit Staatsministerin a.D. und CSU-Kreisvorsitzender Carolina Trautner ehrte der Ortsvorsitzende Klemens Hutter Mitglieder für lange Treue: Manfred Schäfer (50 Jahre), Margarethe Wilhelm (40), Bernhard Hüther (35), Bernhard Sprang (30), Armin Göppel (25), Stephan Heckel (10) und Stefan Wetzstein (10).

Im Mittelpunkt des Abends stand ein besonderer Gast. Staatsministerin a.D. und CSU-Kreisvorsitzende Carolina Trautner sprach zur aktuellen politischen Situation und gab einen Ausblick auf die Landtagswahl in Bayern. In der angeregten Diskussion mit den Mitgliedern wurden auch die Themen Energieversorgung, Kindergartenplätze und die Herausforderungen beim Fachkräftemangel im Handwerk und in der Pflege stark diskutiert.

Das neue Vorstandsteam im Überblick

