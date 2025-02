Königsschießen bei den Singoldschützen

Beim diesjährigen Königsschießen der Singoldschützen Großaitingen machte Manfred Haug (Bildmitte) das Quartett voll. Der Gewehrschütze ist seit über 40 Jahren im Verein aktiv und nun schon zum vierten Mal in seiner Laufbahn König. Geschossen wurden die zwei entscheidenden Schuss dieses Jahr mit einem etwa 60 Jahre alten Knicklauf-Luftgewehr wieder ohne Hilfsmittel wie Schießjacke oder Handschuh auf eine Bildscheibe. Erst seit lvergangenem Jahr bei den Singoldschützen ist Stephan Metzger (im Bild links), dessen Metier seit Jahrzehnten großkalibrige Pistolen sind. Er nahm die Bildscheibe mit der alten Luftpistole am besten ins Visier und setzte sich damit die Krone des Pistolenkönigs auf. Bei den Nachwuchsschützen ließ Max See mit einem 3-Teiler die Konkurrenz hinter sich. Seine Standarddisziplinen sind Luftgewehr und KK-Gewehr. Als diesjähriger Höhepunkt wird Max als Jugendkönig mit seinen beiden Königskollegen im Oktoberfestumzug bei den Singoldschützen Großaitingen mitmarschieren.

