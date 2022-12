Kompost gerät in Brand

In Großaitingen hat ein Komposthaufen gebrannt.

Im Westendweg in Großaitingen ist am Donnerstag gegen 12.15 Uhr ein Komposthaufen in Brand geraten. Einsatzkräfte der Feuerwehr Großaitingen löschten das Feuer. Neben dem verbrannten Komposthaufen geriet laut Polizei zwar auch der Grundstückszaun in Mitleidenschaft, aber zum Glück entstand nur ein geringer Sachschaden. Wie sich herausstellte, hatte die Anwohnerin vermeintlich kalte Asche auf dem Komposthaufen entsorgt. (AZ)