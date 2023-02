Kraftwerk Großaitingen: Betreiber will jetzt auch Abfallgemische verbrennen

Plus Im Gemeinderat in Großaitingen werden die Pläne des Betreibers Veolia skeptisch gesehen. Es gibt auch Kritik.

An klaren Tagen ist der aufsteigende Dampf viele Kilometer weit auf dem Lechfeld sichtbar: Er stammt vom Biomassekraftwerk Großaitingen. Dort werden pro Jahr 40.000 Tonnen Altholz aus der Industrie und dem Baugewerbe verwertet und damit gleichzeitig Strom erzeugt. Künftig sollen auch sogenannte Ersatzbrennstoffe verwendet werden.