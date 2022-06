Lässt sich das Risiko einer Sturzflut beherrschen?

Plus Im Gemeinderat wird eine Studie vorgestellt. Sie zeigt: Der Straßendamm in Hardt ist nicht mehr sicher.

Seit der Flutkatastrophe im Ahrtal im vergangenen Jahr ist die Frage, ob solche Sturzflutereignisse vorhergesehen und welche Maßnahmen dagegen getroffen werden können, in vielen Gemeinden präsent. Für Großaitingen besteht ein Risiko bei Starkregen durch die Tallage zwischen der Wertachleite und dem Hochfeld.