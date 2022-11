Leonhardiritt in Großaitingen: Pferde erhalten Segen

Nach dem Umzug segnet Pfarrer Ratzinger über 50 Pferde und Gespanne – vorgezogener Termin hat sich bewährt.

Der 48. traditionelle Leonhardiritt in Großaitingen, der in diesem Jahr außertourlich bereits am Samstag stattfand, zog erneut zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie Gäste an. Reiter und Gespanne aus dem Ort und dem Umland hatten sich festlich geschmückt und für diesen besonderen Umzug herausgeputzt. Zahlreiche Großaitinger Vereine und Organisationen, wie die Feuerwehr, die Singoldschützen, der Burschenverein, der Soldaten- und Veteranenverein Großaitingen-Reinhartshofen, der Liederkranz und Repräsentanten des Gemeinderats beteiligten sich am Zug, der von der St. Nikolaus-Kirche zwei Kilometer durch das Dorf zur Leonhardskapelle führte.

Musikalisch begleitete der Musikverein Gennach den Umzug. Das Rote Kreuz übernahm den Sanitätsdienst. Auf der Wiese unterhalb der Kapelle feierte Pfarrer Hubert Ratzinger zusammen mit vielen Besuchern den Gottesdienst, an dessen Ende die Pferde, die etwa 50 Reiter und die Gespanne gesegnet wurden. Der Heilige Leonhard ist der Schutzpatron des Viehs und besonders der Pferde. Für Ratzinger ist der Leonhardiritt immer etwas Besonderes: „Ich freue mich, dass diese schöne Tradition hochgehalten wird. Denn der Segen für Mensch und Tier ist speziell in diesen Zeiten ganz wichtig."

Die Ehrenkutsche mit den Bürgermeistern der Gemeinden der Pfarreiengemeinschaft. Foto: Moni Treutler-walle

Freude herrschte auch bei den Reiterinnen, Reitern und Fahrern der Gespanne. Steffen Maurus aus Grimoldsried lenkte die Ehrenkutsche mit den Bürgermeistern der Pfarreiengemeinschaft aus Großaitingen, Wehringen, Kleinaitingen und Oberottmarshausen. Für Maurus gehört der Leonharditritt in Großaitingen „einfach dazu“.

Eine Familientradition seit Generationen

Stammgast ist auch Max Kugelmann aus Bobingen. Er hatte seine beiden Schwarzwälder-Stuten Lena und Ilona angespannt und fuhr den neuen Truhenwagen auf dem einige Ministranten mitfahren durften. Kugelmann kommt schon seit mehr als 20 Jahren zum Leonhardiritt nach Großaitingen und hält so eine Familientradition aufrecht. „Bereits mein Vater ist mit unseren Pferden Jahr für Jahr beim Leonhardiritt gefahren und das habe ich gerne übernommen. Es ist für mich ein fester Termin im Jahreslauf“. Den Truhenwagen hat Kugelmann neu erstanden und neben den Pferden war auch dieser wunderschön geschmückt und herausgeputzt.

Startklar für den Umzug. Max Kugelmann hat seine Schwarzwälderstuten Lena und Ilona eingespannt und fährt den Truhenwagen mit den kleinen Ministranten. Foto: Moni Treutler-walle

Dass sie kutschiert wurden und nicht laufen mussten, war für die Ministranten, die auf dem Wagen saßen „nur noch toll“. Der elfjährige Xaver Meitinger, seit zwei Jahren Ministrant, und seine Kollegin Sharon fanden es spannend, mit dabei zu sein. „Wir dürfen fahren, weil wir in diesem Jahr noch zu den Kleinen gehören“, erzählten sie. Fast 40 Ministranten begleiteten den Zug. Die „Großen“ gingen zu Fuß an der Spitze des Zugs hinter dem Kreuzreiter, während die „Kleinen“ eben im Truhenwagen saßen.

Leonhardssegen hat eine große Bedeutung

„Gerade bei uns auf dem Land hat der Leonhardssegen für das Vieh, die Pferde und die Ställe eine große Bedeutung“, erklärt Pfarrer Ratzinger den alten Brauch. „Das sieht man auch an den zahlreichen Teilnehmern, die bewusst wegen der Segnung kommen.“ Zuschauer des Zugs entlang der Straße und die Besucher des Gottesdienstes waren begeistert vom Leonhardiritt. „Ich komme schon seit vielen Jahren zu diesem Ritt. Heute bin ich mit meinem Sohn hier und wir genießen die Atmosphäre und die Stimmung. Tradition und Gottesdienst greifen hier wunderbar ineinander“, sagt eine Besucherin am Straßenrand und ihr Sohn Moritz bestätigt: „Echt cool!“