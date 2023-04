Lkw-Fahrer beschädigt Bushäuschen und fährt davon

In Großaitingen hat ein Lkw-Fahrer beim Wenden das Wartehäuschen einer Bushaltestelle gerammt und beging Fahrerflucht. Er hat einen Schaden von rund 1000 Euro hinterlassen.

Am Donnerstagvormittag wendete ein Sattelzug mit weißem Anhänger gegen 10 Uhr in der Augsburger Straße in Großaitingen auf Höhe eines Supermarktes. Der Lkw-Fahrer übersah dabei das Wartehäuschen einer dortigen Bushaltestelle und streifte dieses mit seinem Anhänger. Durch den Anstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro, es zersplitterten mehrere Glasscheiben. Anschließend fuhr der bislang unbekannte Lkw-Fahrer einfach davon. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Schwabmünchen unter Telefon 08232/9606-0 zu melden. (AZ)