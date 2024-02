Luftgewehr: Überraschungen bei den Gaumeisterschaften

Die eine oder andere Überraschung gab es bei den Gaumeisterschaften im Luftgewehrschießen in Großaitingen.

Bei den Luftgewehr-Meisterschaften des Gaus Lech-Wertach gingen rund 200 Schützinnen und Schützen von den Schülern bis zu den Damen und Herren an den 44 elektronischen Ständen bei den Großaitinger Singoldschützen an den Start. Auch Mannschaftswettbewerbe wurden ausgetragen. Die reibungslose Abwicklung aller Klassen mit anschließender Siegerehrung war eine logistische Meisterleistung der Organisatoren mit dem stellvertretenden Gausportleiter Horst Gschwendtner an der Spitze. Dessen Prognosen über die Favoriten gingen nur zum Teil in Erfüllung.

Bei den Damen in der Klasse I siegte Theresa Seidel (vielen noch unter dem Namen Pfänder bekannt) von der Fortuna Klimmach, vor Stina Kellermann von der SG Schwabegg und Sarah Pfänder aus Klimmach. Der Titel bei den Damen II ging erwartungsgemäß an die im Rundenwettkampf in der Bayernliga startende Barbara Bleicher von den Singoldschützen Großaitingen. Den zweiten Platz belegte Brigitte Hämmerle von Fortuna Klimmach und Sonja Sappler von Auerhahn Reinhartshausen wurde Dritte.

Bei den Herren I gewann Fridolin Mayr von Singold Großaitingen vor dem Reinhartshauser Florian Drexel und seinem Großaitinger Vereinskollegen Dominik Mayer. Bei den Herren II sicherte sich der ebenfalls für Singold Großaitingen startende Matthias Korzyk den Titel vor Manfred Bindel von Hubertus Langenneunach. Platz drei ging an Stefan Schuster von Fortuna Klimmach. In der Herrenklasse III traf Stefan Rupp von Auerhahn Reinhartshausen am besten und verwies Alessandro Carapezza von Tell Tronetshofen-Willmatshofen und Wolfgang Braun von Auerhahn Reinhartshausen auf die Plätze dahinter. In der Klasse IV ging nur Elmar Stölzle von der SG Klosterlechfeld als einsamer Sieger an den Start.

Die weiteren Gaumeister im Überblick:

Schüler I Paul Kolibacz von Auerhahn Reinhartshausen

Schülerinnen I Sofia Golling von den Singoldschützen Großaitingen

von den Singoldschützen Jugend männlich Benedikt Korzyk von den Singoldschützen Großaitingen

Jugend weiblich Lorena Unterstab von der SG Klosterlechfeld

von der Junioren I Simon Schormeier von SG 1880 Untermeitingen

Junioren II Niklas Hartmann von den Singoldschützen Großaitingen

von den Singoldschützen Juniorinnen I Leonie Brettel von Auerhahn Reinhartshausen

von Auerhahn Reinhartshausen Juniorinnen II Marlene Mayr von der SG Schwabegg

Mannschaftswettbewerbe: