Musikverein feiert drei Tage lang Gartenfest

Am letzten Juli-Wochenende kehrt das Traditionsfest mit Stimmung und Badeentenrennen an das Großaitinger Weihbächle zurück.

Zwei Jahre mussten die Großaitinger Musiker auf ihr geliebtes Gartenfest verzichten, doch nun findet es nach bewährtem Muster wieder statt. Der Wiesenweg wird von Freitag, 29. Juli, bis zum Abbau am Montag danach für den Verkehr gesperrt. Denn dort stehen die Tische und Bänke unter schützenden Zelten für die Besucher des Festes rund um das Musikerheim am Weihbächle.

Bürgermeister zapft das erste Fass an

Pünktlich um 19 Uhr wird Bürgermeister Erwin Goßner das erste Fass anzapfen. Danach spielt die eigene Kapelle des Musikvereins mit Dirigent Michael Herrles zum ersten gemütlichen Abend auf. Das gesamte Team des Musikvereins um den Vorsitzenden Ernst Stauderer sorgt an allen drei Tagen für den Bier- und Getränkeausschank und für die Ausgabe aller Speisen, besonders der leckeren Brathähnchen vom heimischen Geflügelhof Mayr.

Zum Stimmungsabend am Samstag spielt wieder die Blaskapelle Die Hurlacher auf, die in all den Jahren für eine voll besetzte Partymeile und tolle Stimmung sorgte.

Frühschoppen und Badeentenrennen am Sonntag

Beim gemütlichen Frühschoppen und Mittagessen am Sonntag unterhält diesmal das Blasorchester Königsbrunn die Gäste. Danach haben die jungen Großaitinger Musiker ihren großen Auftritt. Die Brasserei und die Musikschule Beathof unter der Leitung von Valentin Scherer werden ihr Publikum und ihre Eltern und Großeltern begeistern.

Das Badeentenrennen startet am Sonntag, 31. Juli, um 14 Uhr. Foto: Susanne Raffler, Archivbild

Um 14 Uhr steigt dann das originale Badeentenrennen zum achten Mal von der Brücke am Herrenberg aus in das Weihbächle bis zum Ziel unterhalb des Musikerheims. Die Vereinsjugend verkauft über das ganze Wochenende die renntauglichen gelben Badeenten an die Teilnehmer. Auf die Besitzer der schnellsten Enten warten wieder schöne Preise. Zum Festausklang spielt dann ab 18 Uhr die Musikkapelle Immelstetten-Mittelneufnach auf.

Das Programm in Kürze



Freitag, 29. Juli

ab 19 Uhr Bieranstich mit Bürgermeister Erwin Goßner und Musik vom Großaitinger Musikverein

Samstag, 30. Juli

ab 19 Uhr Stimmungsabend mit den Hurlachern

Sonntag, 31. Juli