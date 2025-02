Nachhaltigkeit zum Mitnehmen: Tüten aus Kalendern

Warum wegwerfen, wenn man daraus etwas Schönes machen kann? In der Gemeindebücherei St. Nikolaus Großaitingen wird Nachhaltigkeit großgeschrieben – und das auf eine kreative Art und Weise. Eingeladen dazu hatte das Maskottchen der Bücherei, der Niko. Diese lustige Marionette kündigt via Instagram die verschiedenen Angebote in der Bücherei an. Bei der jüngsten Bastelaktion, die von der engagierten Evi Schafhirt geleitet wurde, hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, aus alten Kalendern schöne Tüten zu gestalten. So können Geschenke aller Art, sei es ein Marmeladenglas, eine Flasche oder ein Buch schick verpackt werden und umweltfreundlich obendrein.

Die Bastelmaterialien sind denkbar einfach: Neben stabilen Kalenderblättern in verschiedenen Größen, kommen Stricknadel, Lineal, Schere, Stift und Kleber zum Einsatz. Eine Kordel für den Henkel sorgt dafür, dass die Tüten auch praktisch getragen werden können. In einer Welt, in der Nachhaltigkeit immer wichtiger wird, zeigt die Gemeindebücherei Großaitingen, wie einfach und schön es sein kann, Altes in etwas Neues und Nützliches zu verwandeln.

Icon Vergrößern Unter Anleitung von Evi Schafhirt basteln Julian (Mitte) und sein Vater Andreas Stötzer aus einem alten Kalenderblatt eine praktische Tüte. Foto: Monika Treutler-Walle Icon Schließen Schließen Unter Anleitung von Evi Schafhirt basteln Julian (Mitte) und sein Vater Andreas Stötzer aus einem alten Kalenderblatt eine praktische Tüte. Foto: Monika Treutler-Walle

„Wir sind öfters hier und haben sehr viel Spaß am Basteln“, berichtet Steffi Böckeler aus Großaitingen, die zusammen mit ihrer Tochter neunjährigen Tochter Leonie gekommen ist. Als Stammgäste der Bücherei sind sie stets gut darüber informiert, was Neues geboten ist. „Bei diesen Bastelaktionen entsteht immer etwas Nützliches. Vor Weihnachten waren wir auch schon da und haben Wachssterne für den Christbaum angefertigt“, berichtet Böckeler. Und weiter: „Kalender sind oft sehr schön, und es ist schade, wenn man sie ins Altpapier geben muss. So haben sie noch einen Nutzen und sehen hübsch aus!“

Bastelaktionen der Bücherei kommen gut an

Evi Schafhirt hat immer wieder neue Ideen, um die Kreativität der Besucher herauszukitzeln. Zum kreativen Tütenbasteln waren insgesamt zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei, darunter auch ein Vater mit seinem zehnjährigen Sohn. In lockerer Atmosphäre gab Schafhirt Tipps und zeigt den einen oder anderen Kniff. Die Gemeindebücherei St. Nikolaus bietet viermal im Jahr Bastelaktionen an, die sich meist an den verschiedenen Jahreszeiten orientieren – von Weihnachten über Ostern bis hin zum Herbst.

Icon Vergrößern Das Team der Gemeindebücherei St. Nikolaus Großaitingen freut sich über den tollen Zuspruch bei ihren Veranstaltungen: (von links) Evi Schafhirt, Brigitte Tröndle, Büchereileiterin Petra Krist und Jutta Kettner. Foto: Monika Treutler-Walle Icon Schließen Schließen Das Team der Gemeindebücherei St. Nikolaus Großaitingen freut sich über den tollen Zuspruch bei ihren Veranstaltungen: (von links) Evi Schafhirt, Brigitte Tröndle, Büchereileiterin Petra Krist und Jutta Kettner. Foto: Monika Treutler-Walle

Für die kleinen Bastelfreunde gibt es zudem einmal im Monat spezielle Aktionen. „Wir möchten, dass die Kinder Spaß haben und gleichzeitig an das Lesen und die Welt der Bücher herangeführt werden“, erklärt die Leiterin der Bücherei, Petra Krist. „Sie sollen wissen, welches Angebot die Gemeindebücherei hat – von Spielen über Tonies bis hin zur Tonie-Box, die ebenfalls ausgeliehen werden kann.“

Bücher, Spiele, Zeitschriften – die Gemeindebücherei bietet viel

Die Bücherei versteht sich als ein Ort der Begegnung und des lebenslangen Lernens. Kinder und Jugendliche werden ermutigt, auch ihre Eltern und Großeltern mitzubringen, um die Freude am Lesen zu entdecken und gemeinsam kreativ zu sein. Geplant ist am 20. März ein Märchenabend für Erwachsene, der die Vielfalt der Angebote weiter unterstreicht. Vorleseaktionen für Kindern gehören auch zum Angebot.

Die Gemeindebücherei St. Nikolaus in Großaitingen ist ganzjährig geöffnet immer dienstags von 16 bis 19 Uhr und donnerstags von 15 bis 17 Uhr. Zu erreichen ist die Gemeindebücherei unter der Telefonnummer 08203/5761 und per E-Mail an buecherei@grossaitingen.org.