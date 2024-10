Ölspur führt in Großaitingen zu Unfallfahrer

Eine Ölspur führte die Polizei am Donnerstag zu einem Unfallfahrer. Ein 77-jähriger Mann hatte mit seinem Auto in der Lindauer Straße in Großaitingen ein Verkehrszeichen umgefahren. Allerdings hatte er den Unfall nicht gemeldet.

Eine frische Ölspur führte die Polizei am Abend zum 77-Jährigen. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf rund 8500 Euro geschätzt. Das Öl auf der Straße wurde von der Feuerwehr Großaitingen abgebunden. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieser Unfallflucht aufgenommen. (AZ)