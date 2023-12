Pfarrer Hubert Ratzinger erhält päpstlichen Ehrentitel

Monsignore ist der päpstliche Ehrentitel für Priester. Dem Großaitinger Pfarrer Hubert Ratzinger wurde nun diese Auszeichnung überreicht.

Für ihre Verdienste um die katholische Kirche haben am gestrigen Mittwochabend neun Persönlichkeiten aus dem Bistum Augsburg – Laien wie Priester – im Haus Sankt Ulrich päpstliche Auszeichnungen erhalten. Einer von ihnen ist Großaitingens Pfarrer Hubert Ratzinger. Er trägt nun den Ehrentitel Monsignore ("Kaplan seiner Heiligkeit").

Bei seiner Begrüßung stellte Bischof Bertram etwas Mundartliches an den Beginn des Abends: „Im Schwäbischen spricht man von Leuten, die ehrenkäsig sind, die am liebsten einen Titel nach dem anderen sammeln.“ Heute, so betonte der Bischof, sei aber kein Abend für Ehrenkäsige, sondern für ausgewählte Persönlichkeiten unseres Bistums, „die sich in besonderer Weise engagiert haben für Jesus Christus, für unsere Kirche“.

Großaitingens Pfarrer Ratzinger setzt sich besonders für junge Menschen ein

So wie Pfarrer Ratzinger. Er wurde 1958 in Lindau geboren und empfing 1984 die Priesterweihe. Schon während seiner Kaplanszeit konnte Ratzinger seine besondere Begabung als Regionaljugendseelsorger der Region Augsburg entfalten. Ab 1993 leitender Pfarrer in der Augsburger Kirche St. Max wurde er 1998 Leiter der überhaupt ersten Pfarreiengemeinschaft im Bistum, der PG St. Maximilian und St. Simpert.

2010 wechselte Ratzinger nach Großaitingen, wo er seitdem als Pfarrer tätig ist. Darüber hinaus wirkt er seit 2011 als Geistlicher Beirat im Diözesanenverband der DJK, des kirchlichen Verbands für Leistungs- und Breitensport. In der Laudatio wird Ratzinger als "engagierter und überzeugender Priester" gewürdigt, dem "besonders die ganzheitliche Heranbildung junger Menschen am Herzen liegt". Mit Bibelwanderungen, Wochenendekursen, Bergsteigerwochen und ökumenischen Zeltlagern verfolge er bis heute das Ziel, dass "Menschen in Jesus Christus Lebenshilfe und Lebenskraft entdecken" können. Im Dialog und der Kooperation erkenne Ratzinger die zentralen Merkmale kirchlicher Leistungsverantwortung.

In Würdigung ihres Engagements bekamen außerdem eine Frau und drei Männer durch Bischof Meier den Silvesterorden verliehen. Vier weitere Priester aus dem Bistum tragen künftig den Ehrentitel Monsignore. (AZ)