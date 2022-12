Einweihung hoch drei: Bürgerhaus, Spielplatz und Pumpwerk

In Reinhartshofen gibt es ein neues Bürgerhaus, einen neuen Spielplatz und ein neues Pumpwerk für Abwasser.

Das war ein großer Tag für Reinhartshofen. Bürgermeister Erwin Goßner übergab drei wichtige Einrichtungen zur Nutzung an die Einwohnerinnen und Einwohner des Großaitinger Ortsteils, und Pfarrer Hubert Ratzinger spendete diesen Gottes Segen. Die erste Station war der großzügig angelegte und mit Klettergerüsten, Schaukeln und anderen Spielgeräten bestückte Spielplatz in der Weihertalstraße beim Sportgelände der Weihertaler Kickers. Für diesen Spielplatz hatte sich deren Vorsitzender, Gemeinderat Jakob Reißer, mächtig eingesetzt.

Das Pumpwerk ist tief unter der Erde

Einige Kanaldeckel auf den Wegen des Spielplatzes verraten, dass sich darunter ein großes Auffangbecken zur Entlastung der Kanalisation bei Starkregen befindet. Gleich neben dem Spielplatz steht ein bescheiden wirkendes Häuschen mit Pultdach und Holzverkleidung. Doch beim Betreten des Innenraumes öffnet sich der Blick auf eine Treppe, die tief nach unten führt. Denn dort befindet sich das Pumpwerk, welches das gesamte Abwasser aus den Kanälen Reinhartshofens über den Berg beim Parkplatz des Waldkindergartens pumpt. Von dort fließt es dann im Gefälle nach Großaitingen und weiter zur gemeinsamen Kläranlage nach Wehringen.

Nach der Besichtigung des Pumpwerks begaben sich die offiziellen Teilnehmer, darunter Hubert Kraus für den Landrat, Wehringens Bürgermeister Manfred Nerlinger, sowie Gemeinderäte aus der Verwaltungsgemeinschaft mit den zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern bergauf zum nun fertig sanierten Bürgerhaus. Dieses ehemalige Schulhaus wurde von 2019 bis 2021 in ein Bürgerhaus für das ganze Dorf umgewandelt.

Pfarrer Hubert Ratzinger segnete die Räume des Bürgerhauses ein. Rechts von ihm die Bürgermeister von Großaitingen und Wehringen, Erwin Goßner und Manfred Nerlinger. Foto: Hieronymus Schneider

Der große Saal im Erdgeschoss steht allen Vereinen und Gruppen des Dorfes als Gemeinschaftsraum mit Küche, Toiletten und Lagerraum zur Verfügung und dient den Kindern des Waldkindergartens am Reinhartshofer Berg als Notunterkunft. Im Obergeschoss ist ein weiterer Gemeinschaftsraum für Turnen, Vorträge und mobile Schießstände des Schützenvereins sowie ein Stüble mit Ausschank untergebracht. Ein Aufzug sorgt für barrierefreien Zugang. Das Dachgeschoss ist als Aufenthaltsraum für die Dorfjugend vorgesehen. Zusammen mit dem seit 2001 angebauten Feuerwehrhaus ist das Bürgerhaus nun die Heimat für alle Belange des Dorfes.

Die Geschichte des Hauses

Der Reinhartshofer Gemeinderat Norbert Steiner zeigte in einer Bilderpräsentation die Entwicklung des im Jahre 1853 erbauten Schulhauses zum heutigen Bürgerhaus auf. Der eingeschossige Schulsaal wurde 1897 um dreieinhalb Meter verlängert. Als 1954 mit Lorenz Geh ein neuer Lehrer nach Reinhartshofen kam, wurde das Gebäude für eine Lehrerdienstwohnung aufgestockt. Geh blieb bis zur Auflösung der Schule am 10. Juli 1967 Lehrer in Reinhartshofen. Danach wurde die Dienstwohnung vermietet, und der Schulsaal wurde ab 1991 zum Bürgersaal und Treffpunkt der Ortsvereine. Im Jahr 2016 wurde bei einer Bürgerversammlung die Sanierung des Gebäudes angeregt. Für die damals geschätzten Kosten von rund 600.000 Euro wurde 2018 ein Antrag auf Förderung beim Amt für ländliche Entwicklung Schwaben eingereicht. Im Januar 2019 erhielt die Gemeinde den Förderbescheid des Freistaats Bayern über 250.000 Euro. Die Fertigstellung des Bürgerhauses erfolgte im Jahr 2021 für Gesamtkosten von etwa 1,3 Millionen Euro. Bürgermeister Erwin Goßner sagte bei der Einweihung: "Nun gilt es, dieses Haus als generationenübergreifende Begegnungsstätte mit Leben zu füllen", und Pfarrer Ratzinger fügte hinzu: "Wenn viele Vereine unter einem Dach sind und viele Interessen berücksichtigt werden müssen, kommt es besonders auf die Achtung untereinander an."

