Großaitingen

vor 49 Min.

Reinhartshofen gründet eine Kinder- und Jugendfeuerwehr

Großaitingen Die Reinhartshofer Kinder wurden spielerisch an die Aufgaben der Feuerwehr herangeführt. Jetzt soll es dort eine Kinder- und Jugendfeuerwehr geben.

Plus In Reinhartshofen wird es künftig eine Kinder- und Jugendfeuerwehr geben. Außerdem wurde in der Sitzung des Gemeinderats über eine Bike- und Skatebahn diskutiert.

Die Freiwillige Feuerwehr im Ortsteil Reinhartshofen weckt schon seit Jahren bei Tagen der offenen Tür und anderen geselligen Veranstaltungen das Interesse der Kinder und Jugendlichen. Spielerisch wurden sie an die Aufgaben der Feuerwehr herangeführt. Nun konnte Kommandant Manuel Siegel der Gemeinde mitteilen, dass alle Voraussetzungen für die Gründung einer Kinder- und Jugendfeuerwehr geschaffen wurden. Acht Mädchen und Buben zwischen sieben und elf Jahren möchten aufgenommen werden. "Bürgermeister Erwin Goßner hat als oberster Dienstherr seine Zustimmung erklärt", sagte der zweite Bürgermeister Klemens Hutter. Er leitete die Gemeinderatssitzung in Vertretung Goßners.

