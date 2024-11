Paket mit kostbarem Inhalt verschwunden

Am Donnerstagvormittag legte ein Logistikunternehmen ein Paket mit kostbarem Inhalt vor einer Garage in der Eggerhofstraße in Reinhartshofen ab. Etwa eine halbe Stunde später war es verschwunden.

In dem Paket hatten sich laut Polizei zwei hochwertige Lautsprecher mit einem Wert von rund 2000 Euro befunden. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)